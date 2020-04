Vidéo : Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un aspirateur Posté par Tchairo

Une fille essaie de retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un aspirateur.



Vidéo () : Retirer du poivre sur un œuf au plat avec un aspirateur





Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21137 Karma: 17050 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 6 Apparemment elle aurait fait la même avec son cerveau. Ça lui grattait la tête et tout est parti par l'oreille.

16 commentaires Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21137 Karma: 17050 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 6 Apparemment elle aurait fait la même avec son cerveau. Ça lui grattait la tête et tout est parti par l'oreille. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 296 Karma: 436 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 2 Geo-graphic



C'est surement le cerveau d'Homer



C'est surement le cerveau d'Homer Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1516 Karma: 278 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 1 Elle doit être l'une des nombreuses personnes qui ont dévalisées les rayons de PQ. JCM77 Je m'installe Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 466 Karma: 464 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 2 Alors je m'y attendais... mais j'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant ce « shrlplshrlpp !!! ». Mike1227 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/6/2017 Envois: 7 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0

L'aspirateur des teleteubés vit plutôt bien son confinement dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 251 Karma: 222 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 1 Génération Hanouna. dymezac Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2014 Envois: 20 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0 Ça a fonctionné ! Plus de poivre ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 296 Karma: 436 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0 dehem



Ou bien Nabilla, Je suis triste pour ma génération. push1000 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2019 Envois: 6 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0 on a eu le temps de voir la couleur des cheveux... Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1140 Karma: 794 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0



Encore un coup d'Henry Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1182 Karma: 2423 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0



Parce que nous quand on met trop de poivre.... Ben ça pique et c'est tout...



Parce que nous quand on met trop de poivre.... Ben ça pique et c'est tout...

Alors ne dites pas qu'elle a pas de cerveau On peut saluer quand même la créativité et l'audace ! Et même la démarche scientifique de filmer l'expérience ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3262 Karma: 4749 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0 Je me suis toujours demandé ce qu il se passerait si je passais la buse trop pres de mon oeil... une crainte comme ça, infondée..j ai une réponse partielle. _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2209 Karma: 2363 En ligne ! Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0



J'ai voulu allumer les bougies de mon gâteau avec un lance-flamme aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6142 Karma: 623 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0 Championne du monde ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4834 Karma: 4588 Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... Re: Retirer un excès de poivre sur un œuf au plat avec un... 0

Commentaire sexiste : (là, vous mettez ce que vous voulez).