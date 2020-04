Vidéo : Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inutilisables Posté par _Spo0n_

Des soignants de l’hôpital de la Timone à Marseille reçoivent des blouses inutilisables.



Vidéo (56s) : Des soignants reçoivent des blouses inutilisables





Vidéo : Un infirmier reçoit des masques périmés de 19 ans Vidéo : L'astuce d'Artus pour faire un masque de protection Vidéo : « Ils enterrent des Pokémon » Source : Forum

20 commentaires Auteur Conversation CaptainBro Je m'installe Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 150 Karma: 94 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 J'ai le plus grand respect pour ces personnes la, tout comme les pompiers, ou les forces de l'ordres.

Bon courage. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 368 Karma: 823 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 Au vu de l'hystérie générale, ça parait logique que certains fournisseurs peu scrupuleux profite de cette engouement autour des masques et autre protections médicales pour s'enrichir facilement Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 686 Karma: 785 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0



Non sans rire tu retrouves le fournisseur et tu l’exposes au grand jour, une belle pub Made in RPC?Non sans rire tu retrouves le fournisseur et tu l’exposes au grand jour, une belle pub Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1517 Karma: 284 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 3 Il faut voir le coté positif , ils auront pas besoin d'acheter du papier toilette ... cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 274 Karma: 244 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 21 Mon père avait des préservatifs de la même qualité. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 527 Karma: 379 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 Elles sont neuve d'il y a 10 ans Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 301 Karma: 436 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 C'est la nouvelle norme, biodégradable. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6143 Karma: 623 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 Du papier mâché ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 301 Karma: 436 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0

@cdeps62

Mon père avait des préservatifs de la même qualité.



Attends, tu ne le sais pas, mais il allait voir sa maitresse avec ces préservatif de qualité médiocre. Citation :Attends, tu ne le sais pas, mais il allait voir sa maitresse avec ces préservatif de qualité médiocre. papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 183 Karma: 267 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 @CaptainBro Pareil, Mais je met quand même loin derrière les forces de l'ordre qui ont défoncé les infirmières (et les pompiers) à coups de gaz / LBD / matraquages / etc il y a quelques mois.

C'est bien de respecter l'uniforme, mais faut aussi savoir reconnaître les chiens de garde d'un gvrnmnt lâche et incompétent là où ils sont. TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 238 Karma: 122 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0

L'art de prendre les gens pour des cons... C'est vraiment du gros foutage de gueule de la part du gouvernement français !L'art de prendre les gens pour des cons... Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 301 Karma: 436 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 TheDarkgg



C'est difficile d'expliquer à des cons.



La vidéo est déjà passée :



Hervé Morin : "C'est difficile d'expliquer à des cons" C'est difficile d'expliquer à des cons.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic58802.html Hervé Morin : "C'est difficile d'expliquer à des cons" odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1326 Karma: 1050 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 3 CaptainBro

Citation : J'ai le plus grand respect pour ces personnes la, tout comme les pompiers, ou les forces de l'ordres.

Bon courage.



malheureusement y'en a d'autres qui ne sont pas aussi respectueux :









Citation :malheureusement y'en a d'autres qui ne sont pas aussi respectueux : Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 490 Karma: 646 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0

@papasan

@CaptainBro Pareil, Mais je met quand même loin derrière les forces de l'ordre qui ont défoncé les infirmières (et les pompiers) à coups de gaz / LBD / matraquages / etc il y a quelques mois.

C'est bien de respecter l'uniforme, mais faut aussi savoir reconnaître les chiens de garde d'un gvrnmnt lâche et incompétent là où ils sont.



Tu fais un raccourci incroyable. Je ne suis pas un chien de garde ou un incompétent. Tu méconnais complètement notre métier. Citation :Tu fais un raccourci incroyable. Je ne suis pas un chien de garde ou un incompétent. Tu méconnais complètement notre métier. Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2094 Karma: 166 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 2 @TheDarkgg Qu'est ce que le gouvernement vient faire en commentaire de cette vidéo ?



Si le fournisseur de blouses envoie de la merde c'est le gouvernement qui est responsable ?



Fâcheuse manie Française de tout foutre sur le gouvernement en permanence même quand ils n'y sont pour rien. cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 274 Karma: 244 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 @TheDarkgg



Honnêtement je ne pense pas que le gouvernement ait passé commande de "Blouses de mauvaise qualité au point d'être inexploitable" ou ait sciemment envoyé du stock périmé en sachant qu'il n'était pas utilisable.



C'est un problème de fabriquant et l'état ne délègue pas quelqu'un pour le contrôle et ne se fait pas envoyer les colis pour contrôle et pour réexpédier aux utilisateurs.



Cela dit, c'est clair que le gouvernement à quand même pas mal de tord sur la gestion de la pandémie, mais sur d'autres sujets. coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 55 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 @odyxo Et aller, le troll vert qui va nous sortir les 3 exemples d'abrutis* dans le pays versus 67 millions pour justifier tout et n'importe quoi : les violences policières, la surveillance de masse, des nouvelles lois scélérates, etc.

Tu vas nous sortir quoi comme prochaine idiotie ? Par exemple :

- Oui, il existe chaque année en moyenne 1 pompier pyromane sur les 40 600. Est-ce que il faut supprimer les pompiers ? tous les surveiller ? tous les pompiers sont des salauds ?;

- Oui, dans les banlieues, il y 10 jeunes par quartier qui dealent sur 5000. Du coup, tu parles de racaille spour parler des gens habitants les banlieues ? Tu généralises les comportements inacceptables de ces 10 personnes à tous les "jeunes" en général ? Tu votes LePen du coup ? T’applaudis Sarko qui fait son kéké au lieu de tenir son rang de président ?

'Tain, toi, chaque fois que tu réfléchis, l'Abbé Sieyès (avec son idée que toute personne adulte doit être un citoyen et pas seulement les instruits) se retourne dans le tombe.



* étonnant qu'en toute circonstance, il y ait 1 ou 2 abrutis, et surtout quelques autres plus nombreux pour se focaliser dessus (qui a dit BFMTV et autre BuzzTV)...c'est à se demander si les premiers ne sont pas un sous-échantillon du second groupe. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13768 Karma: 16261 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 C'est une commande d'un fournisseur ordinaire de matériel médical, ou c'est un don d'une entreprise locale comme on a pu le voir à beaucoup d'endroits en France ? erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2348 Karma: 1460 Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 TheDarkgg

Citation : C'est vraiment du gros foutage de gueule de la part du gouvernement français !



j'espère vraiment que c'est du troll

edit : ah pardon certains avaient répondu avec patience avant mon comment Citation :j'espère vraiment que c'est du trolledit : ah pardon certains avaient répondu avec patience avant mon comment Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5448 Karma: 3295 En ligne ! Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... Re: Des soignants à Marseille reçoivent des blouses inuti... 0 Vulcatrash Citation : Fâcheuse manie Française de tout foutre sur le gouvernement en permanence même quand ils n'y sont pour rien.

