Vidéo : Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Posté par Koreus

Quatre jeunes jouent à un jeu d'imitation où le but est de commencer son enchainement en reproduisant la fin du mouvement du précédent joueur.



Vidéo (13s) : Ton premier mouvement doit être leur dernier mouvement





Sur le même sujet :

Vidéo : Quand tuer une araignée ne se passe pas comme prévu Vidéo : Un braquage ne se passe pas comme prévu Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2210 Karma: 2372 En ligne ! Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 7



Bien essayé frère ! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 466 Karma: 782 Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 0



(En plus elles ont 15 et demi... C'aurait été celle de mon VDD là, oui ! ) Ah ouais. Là. Wow. C'est vraiment de la merde. Non, vraiment, désolé, c'est à chier.(En plus elles ont 15 et demi... C'aurait été celle de mon VDD là, oui ! Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11384 Karma: 9117 Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 0 C'te vidéo pour pré-ado... Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5574 Karma: 3603 Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 0



Dis-donc c'est la fête chez elle bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1006 Karma: 1027 Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 0 Pitoyable + tiktok, est-ce qu'on mérite vraiment ça sur Koreus ? Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 20 Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 1 Dès que je vois nieu-nieu-nieu TikTok dans les coms ça me fait penser à Brassens et cette musique https://www.youtube.com/watch?v=zMALuEYxK6U Guifox Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 93 Karma: 184 En ligne ! Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu Re: Un jeu d'imitation qui ne se passe pas comme prévu 0 xD Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.