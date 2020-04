Vidéo : Des oeufs chantent « I want to break free » de Queen Posté par Koreus

Quatre oeufs posés sur une table chantent « I want to break free » de Queen



Vidéo (31s) : « I want to break free » avec des oeufs





Vidéo : La blague des 3 oeufs écrasés sur la tête pour 25 euros Vidéo : Pika Mercury Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 20 Re: Des oeufs chantent « I want to break free » de Queen 1 Le pire c'est que j'étais focus sur le 3ième en partant de la gauche. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13768 Karma: 16261 Re: Des oeufs chantent « I want to break free » de Queen 1 Afficher le spoil J'ai cru que les 4 allaient lever la tête Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 20 Re: Des oeufs chantent « I want to break free » de Queen 0 CrazyCow Le 360p ne nous aide pas PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10689 Karma: 9694 Re: Des oeufs chantent « I want to break free » de Queen 0 Prévisible.



Non, en vrai, j'ai été surpris ^^