Vidéo : Un père se montre plus malin que sa fille Posté par Koreus

Une fille parie avec son père qu'il n'est pas capable de retirer un billet sous une bouteille sans la toucher. Le père va se montrer plus malin que sa fille.



Vidéo (30s) : Une fille prise à son propre jeu par son papa





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3373 Karma: 13864 Re: Un père se montre plus malin que sa fille Re: Un père se montre plus malin que sa fille 1 Bien joué ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3267 Karma: 4762 Re: Un père se montre plus malin que sa fille Re: Un père se montre plus malin que sa fille 8 Dans le monde impitoyable des adolescents, le vieux Tigre doit bien montrer qu il est le plus malin... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 863 Karma: 485 Re: Un père se montre plus malin que sa fille Re: Un père se montre plus malin que sa fille 2 Excellent. De plus pour le truc la bouteille doit être placée bouchon vers le bas pour créer une fragilité de l'équilibre. Dans la position de la vidéo en tirant dun coup sec on peut retirer le billet sans craindre le renversement de celle ci Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11389 Karma: 9119 En ligne ! Re: Un père se montre plus malin que sa fille Re: Un père se montre plus malin que sa fille 1 Tel est pris qui croyait apprendre à faire des grimaces au singe avant de l'avoir tué. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1492 Karma: 962 En ligne ! Re: Un père se montre plus malin que sa fille Re: Un père se montre plus malin que sa fille 0

@Rob2017

Excellent. De plus pour le truc la bouteille doit être placée bouchon vers le bas pour créer une fragilité de l'équilibre. Dans la position de la vidéo en tirant dun coup sec on peut retirer le billet sans craindre le renversement de celle ci



Sauf qu'il est dit aussi qu'on ne peut pas la bouger. Et en tirant d'un coup sec, la probabilité que la bouteille ne bouge pas d'un iota est très faible ^^