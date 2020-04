Vidéo : Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la gendarmerie (Aveyron) Posté par Tchairo

David, un travailleur saisonnier vivant en camion, s'est rendu dans un petit espace isolé près de Millau, dans l'Aveyron, pour y vivre son confinement avec quelques amis, mais après une dizaine de jours sans problème, la gendarmerie a expulsé le groupe de nomades.



Vidéo (10mn12s) : Les difficultés du confinement en van





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3273 Karma: 4800 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 9 "Ben je suis saisonnier en hiver je bosses sur les pistes...aux printemps je ramasse des prunes.." Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3375 Karma: 13868 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 6 "Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays"



Eh ben au moins on sait pour qui il vote, ce Gendarme.

27 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3273 Karma: 4800 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 9 "Ben je suis saisonnier en hiver je bosses sur les pistes...aux printemps je ramasse des prunes.." LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2902 Karma: 7109 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 2 C'est vraiment des gros schtroumpfs! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3375 Karma: 13868 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 6 "Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays"



Eh ben au moins on sait pour qui il vote, ce Gendarme. Deathkami Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 58 Karma: 63 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Ils font juste ce qu'ils ont apprit à faire, taper. kikafarce Je m'installe Inscrit le: 26/2/2011 Envois: 393 Karma: 243 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 On ne connait pas le contexte.... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7728 Karma: 19307 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Vous navigateur est trop vieux bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1007 Karma: 1026 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Bah il est tombé sur un type bête et méchant.

Ça arrive à tout le monde tous les jours, y'a pas eu de violences.



te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 63 Karma: 211 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 C'est malheureux mais les cons sont partout...

Donné du pouvoir à un con, ça le rendra pas plus intelligent mais plus dangereux !



PS : Je ne dis pas que tous les gendarmes/policiers sont des cons. Bon, il semble qu'il y en ait quand même plus que la moyenne dans ce métier Cxfin Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2013 Envois: 59 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 10 mn pour entendre se plaindre un blaireau qui a été controler par la gendarmerie, et qui croit utile de faire le malin... à zapper... 10 mn bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 138 Karma: 56 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 1 TOUT VA BIEN. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3273 Karma: 4800 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0

@Deathkami

Ils font juste ce qu'ils ont apprit à faire, taper.



BATMAN57 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2019 Envois: 7 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 1

@Cxfin

J'ai plus perdu du temps à lire ton commentaire et à t'écrire... bisous verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 335 Karma: 460 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 3 La gendarmerie ne fait qu'appliquer la loi.



Excepté pour les gens du voyage ou il y a une énorme tolérance et des exceptions, l'objectif est de sédentariser la population pour mieux la contrôler et qu'elle paie un loyer. C'est pourquoi il est également interdit de vivre dans un mobil home ou dans une caravane sur son terrain privée ou encore de planter sa tente 2 semaines à la plage comme on pouvait le faire dans les années 70-80...



Bref c'est la loi qui est scandaleuse. bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 138 Karma: 56 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 @kikafarce avec ou sans contexte si j'étais dans les forces de l'ordre je serai triste. Je pense pas que dédé et geraldine de la compta de la Geneudareumerieuh de Millau espérés cela en signant pour être soldat de la paix. Mdr ils ressemblent à des guignole point et la barre. On se serai au marché aux poissons tout de même. C'est du boulot ça ? bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 138 Karma: 56 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 @te-deum Et oui ! Car quand on est con, c’est pour la vie ! Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1145 Karma: 800 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Sur sa chaîne le mec c'est filmé à faire du Base Jump à la Défense.....



No comment lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1485 Karma: 2804 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Encore et toujours, ACAB. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 241 Karma: 95 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 @Takateck si tu sautes d'un batiment t'es forcément à 1m de tout le monde, c'est un visionnaire ! bonbons Je m'installe Inscrit le: 18/3/2015 Envois: 138 Karma: 56 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 @Cxfin Alors en effet c’est un contrôle mais nettement triste et honteux, surtout pour les gendarmes, franchement on s'imagine pas signant pour être gardien de la paix en se disant, tiens je vais être stupide. Car attention, tous le monde fait des erreurs, du chirurgiens au boulanger éh! mais quand on l'a faite la MOINSSE des choses c'est de le constater. On a pas le contexte c'est difficile de tous comprendre. Mais en ce moment les flics ne sont pas du coté du peuples. Ca vous dis un truc les gilet jaunes ? Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 154 Karma: 651 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 286 Karma: 231 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 1

@Barbatos

"Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays"



Eh ben au moins on sait pour qui il vote, ce Gendarme.

Macron? verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 335 Karma: 460 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0

@Green_Is_Dead

Citation :

@Barbatos

"Si vous n'êtes pas content, vous changez de pays"



Eh ben au moins on sait pour qui il vote, ce Gendarme.

Macron?



Macron. Roncho Je suis accro Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 1626 Karma: 862 Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 1

@bento

Bah il est tombé sur un type bête et méchant.

Ça arrive à tout le monde tous les jours, y'a pas eu de violences.



Une vidéo de 10mn pour un gendarme zélé bon...



Ce qui est dommage c'est que cette personne bete et mechante soit pourvu d'une autorité lui permettant de pénalisé les autres et meme de les menacer.

Ce qui est dommage c'est que ce gendarme n'essait pas de comprendre et de voir si il y a effectivement infraction ou non.



J'espere qu'ils porteront plainte et que ce gendarme sera demis d'une autorité qu'il exerce dangereusement. Ces gens sont la pour nous protéger pas pour nous agresser Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 495 Karma: 654 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 @Deathkami Ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école de Gendarmerie. Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 37 Karma: 99 En ligne ! Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... Re: Des saisonniers vivant en camion sont expulsés par la... 0 Ce qui me choque (entre autre) un peu dans l'histoire c'est quand même ces histoires de carte grises avec des adresss "non existante"...

Qui habite la bas ? Qui se chopent les amendent qui tombent ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.