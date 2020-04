Vidéo : Un porte-conteneurs percute un portique de manutention (Corée du Sud) Posté par Skwatek

Un porte-conteneurs percute un portique de manutention à Busan, en Corée du Sud.







Vidéo (4mn46s) : Porte-conteneurs vs Portique de manutention





Auteur Conversation Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 187 Karma: 333 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 Et ouuiiiii,

quand ya trop de vent ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3376 Karma: 13877 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 2 Milano Bridge...? C'est un Italien encore ? Faut pas les laisser conduire des bateaux, hein ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13785 Karma: 16308 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 Ça ne tient vraiment pas à grand chose une telle grue ! yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 155 Karma: 85 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 j'ai pas compris le motard qui met les gaz pour foutre la trouille au capitaine ? Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 865 Karma: 488 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 Et merde ! bon bah une petite marche arriere pour aller signer le constat.



Si les chinois fabriquent la chose à la maniere des hopitaux, dans une semaine c est comme neuf. goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 215 Karma: 257 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 C'est la faute du petit bateau. Y tirait, y tirait, mais y arrive pas. Flute Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 424 Karma: 1432 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 J'aurais bien aimé voir la gueule du constat WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 399 Karma: 270 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 1 Tacle assassin aux chevilles du défenseur gris contre l'attaquant bleu. Pour moi c'est rouge direct... Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 496 Karma: 654 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0

@Barbatos

Le bateau appartient à la compagnie japonaise K Line. Mais ça ne dit pas la nationalité du pilote..



Le bateau appartient à la compagnie japonaise K Line. Mais ça ne dit pas la nationalité du pilote.. ChristOFF Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2010 Envois: 57 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 Défaillance du remorqueur de poupe (ou erreur)

ou erreur du commandant dans les ordres donnés

ou erreur de conseil du pilote.



Mais le portiqueur n'était sans doute pas dans sa cabine (flèche relevée)



Vraiment curieux, le bateau est complètement vide ! Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 371 Karma: 510 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 @Mandryk

Sans doute coréenne s'il est encore dans le port. En tout cas il va être promu au gardiennage du phare. erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1835 Karma: 327 Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 @Etniqs j'avoue !! quand tu regarde le panache de fumée ça a l'air de bien soufler... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 688 Karma: 790 En ligne ! Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... Re: Un porte-conteneurs percute un portique de manutentio... 0 Je n'aimerais pas me charger du ménage