Vidéo : La Fée des dents ajoutée à la liste des services essentiels au Québec Posté par Djoach

Dans son point presse quotidien, François Legault, le premier ministre Québecois, tient à rassurer les enfants : il a placé la Fée des dents sur la liste des services essentiels.



Vidéo (51s) : La Fée des dents et le confinement au Québec





Sur le même sujet :

Vidéo : Blague à ses enfants pour le 1er avril pendant le confinement Vidéo : Tour de magie à leur enfant avec de l'eau Vidéo : La tendresse chantée par des confinés Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30133 Karma: 8625 Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 3



C'était le moment finesse! Bonne fin de semaine. C'était le moment finesse! Bonne fin de semaine. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3380 Karma: 13903 Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 0



Chez nous pas de fée des dents vu que nos gouvernants pensent qu'on est des sans-dents C'est mignonChez nous pas de fée des dents vu que nos gouvernants pensent qu'on est des sans-dents Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 257 Karma: 80 Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 0 je trouve ca vraiment chouette comme message de la part d'un premier ministre qui répond à une question qui est importante pour cette petiote mais aux yeux des adultes qui peut paraitre puéril je ne sais pas si chez nous nos ministres feraient de même (on a certes pas la fée des dents mais il y a tant d'autres questions que les enfants pourraient poser)



ca démontre quand meme que certains sont plus humains que d'autres et prennent le temps de rassurer autrui, même pour des questions simples. NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 42 Karma: 157 Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 0 @Barbatos Seulement les sans dent-micile fixe Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7737 Karma: 19317 En ligne ! Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 2 Lô fée des dents elle pôsse même quand t'fait -40 et qu'y'a des rafales de 6pieds... c't'es pô un p'tit virus de pangolin qui vô l'arrêter JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 734 Karma: 722 En ligne ! Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... Re: La Fée des dents ajoutée à la liste des services esse... 0 Elle va quand même faire la gueule la ptite en trouvant un masque FFP2 sous son oreiller le lendemain... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.