Vidéo : La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille Diva Posté par Skwatek

La chanson « Mad World » interprétée par Curt Smith, du groupe Tears For Fears, et sa fille Diva.







Vidéo (3mn53s) : « Mad World » par Curt Smith et sa fille





logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 855 Karma: 884 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 3 Bonne journée à toutes/tous malgré le confinement les gars Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3275 Karma: 4845 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 3 Ah ben c est sur que les chiens ne font pas des chats...pierre qui roule n amasse pas mousse.. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3380 Karma: 13904 En ligne ! Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 2



Lorsque l'artiste original chante la chanson et que ça sonne plus comme la reprise, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation Je me souviens de quelqu'un qui disait que ce morceau fait partie des rares morceaux où la reprise (par Gary Jules) est tellement bonne qu'elle finit par vivre d'elle même et peut même finir par éclipser l'original.Lorsque l'artiste original chante la chanson et que ça sonne plus comme la reprise, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation Elnirath Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2013 Envois: 30 Karma: 99 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 2 C'est beau cette complicité papa-fille, ça me donnerai presque envie de faire des enfants, un contre effet du confinement j'imagine ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4841 Karma: 4591 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 @Elnirath

Bon courage. Elnirath Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2013 Envois: 30 Karma: 99 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 1 @Gudevski Il me manque une volontaire à la maison... Et si ça marchait tout seul je le saurai depuis le temps ! GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 22 Karma: 67 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 Ils ont fait tellement de tubes... (la meilleure pour moi)





Tears For Fears - Woman In Chains Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2919 Karma: 1028 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 merci Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7737 Karma: 19317 En ligne ! Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 J'ai été un fan du groupe dès sa première heure et cette version est tellement belle avec les harmonies des 2 générations que j'en aurai presque une poussière dans l'œil mux1973 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2005 Envois: 80 Karma: 103 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 Très belle interprétation. Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 18 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 Merci pour les frissons ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 938 Karma: 1207 Re: La chanson « Mad World » par Curt Smith et sa fille D... 0 Je vois que sa fille chatouille aussi sa gratte avec beaucoup de talent.