Vidéo : Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Posté par Koreus

Deux hommes nous montrent comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux.



Vidéo (57s) : Casser un tronc d'arbre en deux





Sur le même sujet :

Vidéo : Des vieux font de la balançoire sur un tronc d'arbre Vidéo : Régis à Koh Lanta Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1591 Karma: 953 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 9 Je sais pas vous mais moi, je me le suis repassé en boucle.



Ils ont laissés leur cerveau à la maison il me semble. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4751 Karma: 4063 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 8 Drôle de bruit ces fractures de cage thoracique

17 commentaires Auteur Conversation Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4751 Karma: 4063 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 8 Drôle de bruit ces fractures de cage thoracique Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1591 Karma: 953 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 9 Je sais pas vous mais moi, je me le suis repassé en boucle.



Ils ont laissés leur cerveau à la maison il me semble. gabberteam Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 240 Karma: 123 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 4 Ils sont parfaitement synchro en plus, c'est beau ! Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 319 Karma: 482 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 2 Je me suis demandé si en plus de se vautrer l'un des deux n'allait pas tomber dans le feu, ben si tout à fait, on est sur du 100% de réussite ! Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1164 Karma: 815 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 1



Je s'appelle Groot alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2498 Karma: 967 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 5

@gabberteam

Ils sont parfaitement synchro en plus, c'est beau !

Vu qu'ils tiennent le même tronc, forcément. Y'à qu'un seul point d'impact. difficile de ne pas être "synchro" Citation :Vu qu'ils tiennent le même tronc, forcément. Y'à qu'un seul point d'impact. difficile de ne pas être "synchro" Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3382 Karma: 13917 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 1 - On a trouvé ces deux types morts dans la forêt. On dirait qu'ils voulaient survivre dans la nature.

- De quoi sont-ils morts ? Au bout de quelques semaines ils sont tombés à court de vivres et sont morts de faim ? Ils sont morts de froid ? Tués par des animaux sauvages ?

- Apparemment, ils essayaient de couper du bois pour faire du feu... aldolebo Je m'installe Inscrit le: 1/10/2016 Envois: 123 Karma: 80 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 @Takateck Jamais compris pourquoi ils ont traduit "I am Groot" par "je s'appelle Groot" ? Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 155 Karma: 655 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0



Vous navigateur est trop vieux Fascinant ! Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1346 Karma: 1330 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 @aldolebo En fait c'est simple, c'est Vin Diesel qui a tenu à faire le doublage de Groot dans toutes les langues. Mais étant donné qu'il ne parle pas un mot de français, il s'est planté dans le texte, et ça a finalement été gardé. bwiliam Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2015 Envois: 23 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 1 Des p'tits joueurs... Les vrais, ils feraient ça avec le tronc au niveau du pif... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 384 Karma: 636 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 bot_kick



sv_restart_1 Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 537 Karma: 928 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 Ca passe ou ca casse ...

Chose amusante : si ils courent plus vite, ils ont à la fois plus de chance de réussir et plus de risques de se faire mal. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3690 Karma: 2581 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 Mais même si ça avait marché, le gars en beige s'est pas dit que c'était une mauvaise idée d'avoir fait un feu sur son chemin ? tassadar44 Je m'installe Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 490 Karma: 201 Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 Tronc 1 - Crétins 0 gabberteam Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 240 Karma: 123 En ligne ! Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux Re: Comment ne pas casser un tronc d'arbre en deux 0 @alvein Oui à la condition qu'ils fassent le même poids et qu'ils aillent à la même vitesse Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.