Vidéo : François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste Kenneth Copeland Posté par tridarius

L'humoriste et chanteur québécois François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste Kenneth Copeland.



Vidéo (1mn11s) : Je ferme les yeux (François Pérusse)





Tenson Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2017 Envois: 66 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 Trop fort ! Ça me rappelle les deux minutes du peuple sur Europe 2... Et ça me rajeuni pas Kenkaio Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2017 Envois: 35 Karma: 255 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 J'l'ai regardé trois fois, vraiment fun ! poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1994 Karma: 386 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 2 Possible d'avoir l'original ? Parce que brut comme ça c'est pas terrible. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41313 Karma: 16603 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 4 poiuytreza525 : L'original est tout aussi drôle.

Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland





Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland Anth0x Je m'installe Inscrit le: 12/3/2018 Envois: 381 Karma: 571 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 Les parodies de François périssent ! _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2230 Karma: 2432 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 Content de voir qu'il est toujours productif ! poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1994 Karma: 386 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 2

@Skwatek

Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland





Judgment Is Executed on COVID-19: by Kenneth Copeland





Merci ! Je préfère cette version en vrai. Citation :Merci ! Je préfère cette version en vrai. _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2230 Karma: 2432 Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 @Skwatek



Mais du coup il y a des gens dans la salle ? Parce que sinon ça risque de pas très bien marcher ! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1744 Karma: 2765 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 @_Spo0n_ télévangéliste. C'est pour la télé. GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 25 Karma: 71 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 @poiuytreza525 Flippant ces gens !

Et c'est pas mon pseudo qui dira le contraire.. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1187 Karma: 2434 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0



Idée d'occupation du confinement. Se refaire toutes les deux minutes du peuple Excellent et quelle musicalité finalement ^^ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2248 Karma: 4907 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 allo , caroline ?!

que de souvenirs ... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3287 Karma: 4865 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 J ai pas encore vu la vidéo et je pouffe d avance tellement la vignette la description et François Perusse, ça colle..



que de souvenirs ... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3287 Karma: 4865 En ligne ! Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... Re: François Pérusse détourne un sermon du télévangéliste... 0 J ai pas encore vu la vidéo et je pouffe d avance tellement la vignette la description et François Perusse, ça colle.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.