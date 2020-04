Vidéo : Utiliser un drone pour aller chercher un café chez McDonald's Posté par Skwatek

Un homme utilise un drone pour aller chercher un café commandé chez McDonald's à Renton, aux États-Unis.





Vidéo (1mn52s) : Un drone récupère un café chez McDonald's





Lui il a un très bon drone et un café dégueu....

je vous laisse je vais me filmer en train de me faire un café.... ca devient passionnant les videos avec le confinement !

17 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2903 Karma: 7122 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 2 Il a intérêt à ne pas commander du coca vu comme ça secoue durant le trajet! Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 20 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 Mmmh... et si je mettais de l'huile bouillante... mmmh... bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1009 Karma: 1018 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 J'hésite entre super cool et contenu sponsorié par MacDonalds pour leur réouverture tricksyer Je m'installe Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 108 Karma: 142 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 6 perso j'ai pas de drone, mais une bonne machine qui fait un tres bon café.

Lui il a un très bon drone et un café dégueu....

je vous laisse je vais me filmer en train de me faire un café.... ca devient passionnant les videos avec le confinement ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13801 Karma: 16349 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 4 Une question peut-être bête, mais c'était pas plus simple d'appuyer sur le bouton de la cafetière ? Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 471 Karma: 823 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 2 Petite pub mcdo Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 538 Karma: 930 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 1 Génial, une très bonne manière de montrer qu'il y a des gens qui font absolument n'importe quoi avec leur drone ...

Déjà qu'un drone non chargé est considéré comme dangereux, mais un truc qui trimbale une "bombe à eau" remplie de café brûlant, qui plus est dans un panier franchement instable broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 264 Karma: 249 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 2



Absurde ! Bien mieux optimisé chez nous. Absurde ! Bien mieux optimisé chez nous. Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1348 Karma: 1329 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 Ouais ben il utilise un drone quoi, j'vois pas vraiment ce qu'il y a d'incroyable à ça Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3288 Karma: 4865 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 @tricksyer "tu m fais un p tit cafe??"

"Bien sur, reviens dans deux heures"



Simple home coffee roasting - Japanese-style syphon brewing Oduespseudo Je m'installe Inscrit le: 27/2/2017 Envois: 306 Karma: 254 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 Merde il est froid!! julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 314 Karma: 547 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 @tricksyer et encore le café reste ce qu'il y a de moins dégueu chez McDo. Personnellement je trouve qu'il bat de loin ma cafetière filtre classique (même si cette dernière tourne à plein régime en ce moment). Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 188 Karma: 333 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 Il fait exprès de parler comme un demeuré ? Il croit que les mecs chez mcdo sont cons, alors que c'est peut-être là qu'on trouve le plus d'étudiants ? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4846 Karma: 4590 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0

Gare au piratage du café en cours de route. Zebulonvs1 Je m'installe Inscrit le: 16/3/2008 Envois: 442 Karma: 135 Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 L'amour pour le mauvais café n'a pas de limite. cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 275 Karma: 291 En ligne ! Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 C'est stylé quand même.



Pour le reste aucun intérêt (coût global de la solution, mise en oeuvre, horaire d'accès au service...).



Ajoutons que l'on est aux antipodes de l'intérêt environnemental surtout avec l'actualité. Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 92 Karma: 191 En ligne ! Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... Re: Utiliser un drone pour aller chercher un café chez Mc... 0 Du coup je me pose deux questions à propos de sa machine:

- C'est quoi l'autonomie ?

