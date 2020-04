Vidéo : Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Posté par Bowane

À quoi ressemblerait la vie des gens s'ils n'avaient pas de genoux ?



Vidéo (50s) : Si les gens n'avaient pas de genoux





Sur le même sujet :

Vidéo : La famille parfaite en confinement Vidéo : Un jeune homme sans bras saute sur une box de crossfit Vidéo : Jen tourne sa jambe à 180 degrés Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3383 Karma: 13926 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 2



"Il dit qu'il voit pas le rapport." hardkor Je suis accro Inscrit le: 19/4/2014 Envois: 642 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 Pas de genoux + confinement = une video Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 25 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 4 Vidéo "Je me fais chier pendant le confinement Vol: 9995814" aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 53 Karma: 402 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 Ça change un peu de toutes ces vidéos de gens qui n'ont pas cerveau... JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 737 Karma: 732 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0



Ils en souffrent encore... Ils en souffrent encore... Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 472 Karma: 824 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 Pas de genoux, pas de chocolat ! Warp_ Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2010 Envois: 23 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 J'attendais une chute ... qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 44 Karma: 71 En ligne ! Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 Ouais mais si t'as pas de genoux t'as pas de coudes aussi kogoro Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2008 Envois: 33 Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 1 et si nous n'avions pas de genoux le monde ne resemblerait certainement pas au monde actuel et serait adapté à notre physionomie sans genoux. Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 222 Karma: 183 En ligne ! Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? Re: Et si les gens n'avaient pas de genoux ? 0 SI on avait pas de genoux, l'ergonomie de notre quotidien serait differente. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.