Vidéo : Une batterie de moto en charge explose dans une maison (Chine) Posté par Skwatek

Une batterie de moto en charge explose dans une maison à Shanghai, en Chine.



Vidéo (1mn1s) : Explosion d'une batterie de moto en charge





Auteur Conversation logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 856 Karma: 885 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 1 J'ai hâte de voir les batteries pour accu solaire dans les maisons Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1171 Karma: 824 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Survoltant Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 34 Karma: 87 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 C'est moi ou il a d'abord essayé d'éteindre le départ de feu en s'asseyant sur la batterie ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3291 Karma: 4867 En ligne ! Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Je vis vraiment avec cette crainte. J essaie de pas charger la nuit. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1208 Karma: 990 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 C'est une batterie au plomb ? Ou plutôt lithium ? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6041 Karma: 1467 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Le salon n'a finalement été que partiellement endommagé

Vraiment ?...

fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 105 Karma: 234 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 1 Paye ton febreze après ça Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4754 Karma: 4090 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 2

@Geronimo75

C'est moi ou il a d'abord essayé d'éteindre le départ de feu en s'asseyant sur la batterie ?

Euh non, il essaye de débrancher son booster en espérant stopper la catastrophe



Pour savoir si c'est la faute de la batterie ou du proprio, faut voir quel batterie il avait, dans quel état elle était, avec quel chargeur il la rechargait, etc ... Les batteries au lithium n'explosent jamais spontanément. Elles gonflent et généralement, une des cellules est sous-volté ce qui déclenche une sécurité. Peut etre que c'était le cas, ducoup le proprio a voulu la recharger pour voir: une des cellules ne s'est pas rechargée alors que les autres ont continué + un chargeur avec pas asser de securités et la batterie explose.



Avoir peur d'une batterie, c'est comme avoir peur de l'avion. C'est souvent une faute humaine.



Si jamais ça vous arrivait: éloignez-vous le plus vite de la batterie. Les gaz qui en sortent sont ultra-toxique et les flames/liquides qui sont ejecté aussi. Les fils vont surement rapidement fondre et se détacher/couper l'alimentation. Le feu sera (comme dans la video) très intense mais ca ne va pas durer.



Si vous avez vraiment peur qu'une batterie vous fasse la même, achetez une caisse anti-munition, placez les batteries dedans, chargeur a l'exterieur en utilisant une extention et chargez à l'exterieur de chez vous (à l'abri de la pluie). dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2249 Karma: 4912 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0

ces motards ! ils n'arrêtent jamais ... Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1338 Karma: 1735 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0

@Borny

C'est une batterie au plomb ? Ou plutôt lithium ?



Le batteries au lithium sont encore plus concentrées en énergie que tous les autres types de batteries, donc je dirais que c'est du lithium vu comme comme l'explosion est impressionnante

@Alexis39

Les batteries au lithium ne sont pas fiable à 100%. Les risques sont cependant minime si la batterie est bien entretenu: pas de choque, pas de charge/décharge au dela des recommendations (en intencité et en capacité), ... Mais les constructeurs, pour avoir de meilleurs performance sans changer de batterie, vont pousser les limites recommendés et c'est là que ce genre de problème peut arriver.



Pour savoir si c'est la faute de la batterie ou du proprio, faut voir quel batterie il avait, dans quel état elle était, avec quel chargeur il la rechargait, etc ... Les batteries au lithium n'explosent jamais spontanément. Elles gonflent et généralement, une des cellules est sous-volté ce qui déclenche une sécurité. Peut etre que c'était le cas, ducoup le proprio a voulu la recharger pour voir: une des cellules ne s'est pas rechargée alors que les autres ont continué + un chargeur avec pas asser de securités et la batterie explose.



Avoir peur d'une batterie, c'est comme avoir peur de l'avion. C'est souvent une faute humaine.

Mouai t'en parlera au 3 pilotes mort lors d'un crash a dubai a cause d'un incendie spontané de leur cargaison..des piles lithium:p Citation :Mouai t'en parlera au 3 pilotes mort lors d'un crash a dubai a cause d'un incendie spontané de leur cargaison..des piles lithium:p Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 7 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Même sans sa moto, un motard reste dangereux ! Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 16 Karma: 72 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 C'est contagieux ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 251 Karma: 532 Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 idéal pour faire rôtir un pangolin ! Ellyrion Je viens d'arriver Inscrit le: 1/6/2016 Envois: 38 En ligne ! Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Toutes les batteries actuelles sont potentiellement explosives à cause de leur complexité et leurs conditions d'utilisation très restreintes.

C'est pourquoi elles sont encadrées par des normes de sécurité mais les chinois ont tendance à les contourner pour baisser les coûts Ellyrion Je viens d'arriver Inscrit le: 1/6/2016 Envois: 38 En ligne ! Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0

@tryfax

Citation :

@Alexis39

Les batteries au lithium ne sont pas fiable à 100%. Les risques sont cependant minime si la batterie est bien entretenu: pas de choque, pas de charge/décharge au dela des recommendations (en intencité et en capacité), ... Mais les constructeurs, pour avoir de meilleurs performance sans changer de batterie, vont pousser les limites recommendés et c'est là que ce genre de problème peut arriver.



Pour savoir si c'est la faute de la batterie ou du proprio, faut voir quel batterie il avait, dans quel état elle était, avec quel chargeur il la rechargait, etc ... Les batteries au lithium n'explosent jamais spontanément. Elles gonflent et généralement, une des cellules est sous-volté ce qui déclenche une sécurité. Peut etre que c'était le cas, ducoup le proprio a voulu la recharger pour voir: une des cellules ne s'est pas rechargée alors que les autres ont continué + un chargeur avec pas asser de securités et la batterie explose.



Avoir peur d'une batterie, c'est comme avoir peur de l'avion. C'est souvent une faute humaine.

Mouai t'en parlera au 3 pilotes mort lors d'un crash a dubai a cause d'un incendie spontané de leur cargaison..des piles lithium :p



C'est ce qu'il dit Citation : les limites recommendés

Tu utilises n'importe quel équipement électrique en dehors des limites du fabricant = destruction de l'appareil (fonte, déformation, explosion, etc...) Citation :C'est ce qu'il dit Citation :Chaleur trop importante et dysfonctionnement ou absence de sécurité = explosionTu utilises n'importe quel équipement électrique en dehors des limites du fabricant = destruction de l'appareil (fonte, déformation, explosion, etc...) Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 40 Karma: 130 En ligne ! Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... Re: Une batterie de moto en charge explose dans une maiso... 0 Peut être que du coup, tout ces accidents ne sont pas la faute des motards au final...

