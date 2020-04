Vidéo : La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire » en version Confinement Posté par KOK0rico

une adaptation de la chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire » de Georges Brassens à la sauce confinement !



Vidéo (2mn28s) : Le Confinement (JurançonProd)





corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1139 Karma: 2600 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 3 Mouais. _hans Dalmatiens Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 101 Karma: 420 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 JuranCon prod du coup ? Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 476 Karma: 833 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 1 corent2 Faut bien comprendre, vu qu'on a que ça à foutre, on devient plus exigeant ! PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 529 Karma: 381 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 J'ai mal à l'oreille gauche dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1330 Karma: 5698 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 2



Dommage que, contrairement au reste qui est bien calibré, le refrain ("Restons con forts à la maison") comporte une petite syllabe en trop qui casse bien la rythmique Bien écrit et bien chanté ! (même si c'est du playback, j'imagine que c'est eux les créateurs originaux ?)Dommage que, contrairement au reste qui est bien calibré, le refrain ("Restons con forts à la maison") comporte une petite syllabe en trop qui casse bien la rythmique Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10765 Karma: 3829 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 Un peu d'indulgence.

(Le rosé pamplemousse doit y être pour beaucoup.) Guifox Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 94 Karma: 184 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 . Et en plus de ça, on ne même pas profiter du son studio, car la piste est en mono...



Je n’arrive vraiment pas a comprendre comment on peut se donner autant de mal a faire les choses bien, et de ne pas se rendre compte qu'on fait de la merde. Le playback casse tout. Et en plus de ça, on ne même pas profiter du son studio, car la piste est en mono... psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 252 Karma: 533 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 1 avis à tous les cons stipés :passez votre chemin nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 562 Karma: 802 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 Après l'ennui, le talent :



psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 252 Karma: 533 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 1 avis à tous les cons stipés :passez votre chemin nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 562 Karma: 802 Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 Après l'ennui, le talent : Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4850 Karma: 4594 En ligne ! Re: La chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire »... 0 Bref, les avis sont consensuels.