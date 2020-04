Vidéo : Des hommes retirent un collier plastique d'un éléphant de mer (Namibie) Posté par Koreus

Des hommes utilisent un outil particulièrement efficace pour retirer un collier plastique d'un éléphant de mer sur une plage en Namibie.



Vidéo (2mn35s) : Retirer un collier plastique d'un éléphant de mer





Naude et Antouine, en plus de leur courage ont vraiment un œil de lynx.

Parmi des centaines, voire des milliers, d'éléphants de mer, comment ont-ils vu de si loin qu'il y en avait un avec un collier plastique ?

Et en plus ils avaient juste les accessoires adéquats et nécessaires pour le délivrer.

Comme dit l'autre, Bravo ! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 542 Karma: 942 En ligne ! Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 1 On est d'accord que ce n'est pas un éléphant de mer, mais plutôt une otarie ? (otarie à fourrure pour être précis)



Un éléphant de mer male adulte ... une équipe de rugby au complet ne s'en sortirait pas sans blessures graves. Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5491 Karma: 3320 Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 0 "Hufflepuff!" avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1666 Karma: 942 Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 0 Rien que le sprint dans le sable ,respect! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 886 Karma: 493 Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 0 Impressionnant les mecs jouent en live à Mais Où Est Donc Charlie ?

Tu dois trouver l'éléphant de mer avec une rayure blanche autour du cou....



Même moi en visionnant la vidéo, je n'ai pas vu les différences entre tous ces éléphants. Chapeau bas. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 291 Karma: 520 Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 0 gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 23 Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... Re: Des hommes retirent un collier plastique d'un él... 0 Les deux espèces actuelles d'éléphants de mer sont :



l'éléphant de mer du sud (Mirounga leonina) qui fréquente les mers australes subantarctiques (Patagonie, îles Malouines, îles Kerguelen, îles Crozet, île Heard) ;

l'éléphant de mer du nord (Mirounga angustirostris), plus petit, présent sur la côte pacifique nord-américaine (Alaska, Californie, Basse-Californie).



Colonie d'otaries à fourrure



Cape Cross abrite la plus importante des 15 colonies d’otaries à fourrure de Namibie (Arctocephalus pusillus) qui totalisent 6 500 000 individus (ainsi qu’un abattoir voisin)[réf. nécessaire]. La réserve se trouve à 128 kilomètres au nord de Swakopmund (Namibie) sur la C34. La colonie peut compter quelque 100 000 membres.



Comme a dit @Wiiip ce ne sont pas des éléphants de mer mais bien des otaries à fourrures