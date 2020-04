Vidéo : Quand tu n'as des interactions qu'avec ton roomba pendant le confinement Posté par Koreus

Son roomba est le seul truc avec qui elle a eu des interactions pendant le confinement. Il est devenu son petit ami.



Vidéo (1mn30s) : Son roomba est devenu son petit ami #confinement





P0STER Je suis accro Inscrit le: 7/11/2012 Envois: 672 Karma: 905 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 7 Bordel, comme c'est de la merde.

-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3237 Karma: 940 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 4 Bon, puisque je suis le 1er, je veux bien faire un effort et me dévouer pour lui tenir compagnie à Melania. Mais c'est bien pour rendre service. LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 256 Karma: 211 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 0 Bon, bah si on en est arrivé là, qu'on ne me dise plus rien sur les longues conversations que j'ai avec mon chat. Et toi non plus le chat!!! Tu continueras à subir mes laïus. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2252 Karma: 4917 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 3 Vous navigateur est trop vieux P0STER Je suis accro Inscrit le: 7/11/2012 Envois: 672 Karma: 905 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 7 Bordel, comme c'est de la merde. Corbac Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 29 Karma: 53 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 1 Je pense que ça lui ferait du bien de temps en temps de vider son sac papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 188 Karma: 259 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 0 Mais si elle est seule avec son Roomba, qui fait les mouvements de camera ???

#team1erdegré



Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 26 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 2

Encore une belle histoire d'amour !



La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 605 Karma: 2459 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 0

@LittlePony29

Bon, bah si on en est arrivé là, qu'on ne me dise plus rien sur les longues conversations que j'ai avec mon chat. Et toi non plus le chat!!! Tu continueras à subir mes laïus.



En cette période, ce ne sera considéré comme pathologique que si le chat te répond Citation :En cette période, ce ne sera considéré comme pathologique que si le chat te répond LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 256 Karma: 211 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 0 @La_Koukouille Mon chat vient d'approuver!! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3301 Karma: 4872 Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... Re: Quand tu n'as des interactions qu'avec ton ... 0

T imagines t es confiné avec les Rumbanana...