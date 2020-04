Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 105) Posté par Tchairo

Pendant l'apéro, deux femmes font un jeu à la con avec leur verre



Vidéo (47s) : Jeu à la con pendant le confinement





Auteur Conversation La_Koukouille Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 8 On sait pourquoi nous avons tous cliqué sur la vignette de cette vidéo, mais nous garderons le secret. Mandryk Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 1

@La_Koukouille

On sait pourquoi nous avons tous cliqué sur la vignette de cette vidéo, mais nous garderons le secret.



Parce que c'était une nouvelle vidéo. Parce que le reste c'est.. beaucoup trop. Adriano_ Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 0 La_Koukouille

Je ne vois pas de quoi tu parles.

Je déconne pas hein.



papasan Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 4 C'est ce qu'on appelle un coup de pression Tchairo Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 0



Sur le Twitter d'une amie de la jeune fille elle explique qu'elle a eu 6 points de suture et 4 strips ... Scruffy Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 0

psikopate Re: L'idée à la con du jour (Vol. 105) 0 horoscope du jour:
je lis lis bans le (dés)astre une hémorragie,doublée d'une cirrhose.Sans compter sur le futur développement d'un cancer du poumon(gros le poumon)