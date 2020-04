Vidéo : Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son salon pendant le confinement Posté par Geo-graphic

Quand tu es sportif en confinement, tu t'adaptes !



Vidéo (47s) : Un patineur confiné





Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2369 Karma: 1093 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 2 Et moi je tourne une fois et j'ai la tête qui tourne. qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 45 Karma: 73 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 3 C'est une bonne technique d'autodéfense quand t'es encerclé Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3302 Karma: 4873 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 1 Le mouvement perpétuel existe!! LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3244 Karma: 716 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0 C'est b(al)eau papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 189 Karma: 270 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0 Bordel la maîtrise !!! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1191 Karma: 2454 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0



*edit* tiens j'ai regardé quelques un des participants de ce concours sur Plus besoin de lustreuse à parquet !*edit* tiens j'ai regardé quelques un des participants de ce concours sur https://fr-fr.facebook.com/HelyaRollerSkate et on se rend bien compte qu'il est clairement au dessus du lot et pourtant y'en a d'autres doués aussi ! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 129 Karma: 350 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0 J'ai vomi Alsamoshelan Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1132 Karma: 758 Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 1 J'ose même pas imaginer la souplesse ni l'équilibre que ça doit demander. C'est très impressionnant.



Et faut avoir des couilles aussi, parce qu'il y a tellement un potentiel de pétage de gueule ! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 892 Karma: 495 En ligne ! Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0 Quand on a du talent on a pas besoin de montrer ses seins @Geraven (acte complètement gratuit) Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1214 Karma: 991 En ligne ! Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... Re: Un patineur de 13 ans réalise des pirouettes dans son... 0

