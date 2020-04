Vidéo : Manger du chien à Fribourg en 1964 Posté par Tchairo

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la consommation de viande de chien s'est aussi faite en Europe.



Vidéo (1mn39s) : Manger du chien à Fribourg (1964)





LeFreund Je masterise ! Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0

Ah ces Fribourgeois, c'est normal, c'est des paysans











Je sors -> [ ] Ah ces Fribourgeois, c'est normal, c'est des paysansJe sors -> [ ] Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 22 En ligne ! Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0 " - et le chat ?

- Mais vous êtes fou m'sieur, jamais de la vie ! " wakoprod Je viens d'arriver Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 94 Karma: 179 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 1 C'est toujours chaud de juger le passé avec le tribunal du présent.



Juste que je ne comprends pas comment des gens peuvent amener leur animal de compagnie se faire tuer comme ça pour éviter un enterrement. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1405 Karma: 1226 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 2 @wakoprod

Sans doute parce qu'à cette époque les chiens étaient peut-être davantage des outils de travail, des trucs utiles, que "juste" des compagnons?



Garder la ferme, chasser, tout ça...



C'est juste une idée hein. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 484 Karma: 846 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0



Ça, c'est quand on a pas de chien sous la main... Citation :Ça, c'est quand on a pas de chien sous la main... Belith Je m'installe Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 143 Karma: 241 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 1 Pendant la guerre ma grand-mère avait bouffer du chat avec toute la famille.

"On avait réussi à se dégoter un petit morceau de viande qu'on avait mis au fais sur le rebord de la fenêtre. C'était pas souvent qu'on avait de la viande alors on avait inviter de la famille. Sauf que le chat du voisin est passé par là et à manger le morceau! Alors on a attiré le chat à l'intérieur et on l'a coincé dans la porte quand il a passé la tête. La famille est venue tout de même et on avait finalement de la viande! C'était pas bon, mais on l'a mangé quand même!"

C'était un sacré numéro ma mamie... Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 852 Karma: 913 En ligne ! Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0

@Scruffy

Manger du chien c'est vraiment limite mais manger du chien mort c'est carrément dégueulasse



Oui enfin, le manger vivant, c'est peut-être plus propre, mais faut serrer fort avec les dents sinon t'as le ventre vide à la fin du repas. Citation :Oui enfin, le manger vivant, c'est peut-être plus propre, mais faut serrer fort avec les dents sinon t'as le ventre vide à la fin du repas. TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 243 Karma: 116 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0 Scruffy Premier bien-pensant ! Premier bien-pensant ! Marfall Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2015 Envois: 26 En ligne ! Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 1 Je veux dire, c'est pas si choquant que ça. (je suis de la région de Fribourg, peut-être que j'essaie de me défendre d'une certaine sorte :D). Quand il a commencé à en manger ça tournait autour des années 1870, la mentalité et la situation étaient mille fois différentes que celles d'aujourd'hui. Et puis maintenant on mange toujours du cheval ou du lapin (moi le premier) alors que si le chien est devenu un animal 100% de compagnie, le cheval ça sera peut-être aussi le cas dans 100 ans.



Tcheu et t'façon, même à ct'époque on entend d'temps en temps des rumeurs sur des mangeurs d'Ratz (chat) ou chiens au fin fond des Grisons. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2142 Karma: 2393 En ligne ! Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 Re: Manger du chien à Fribourg en 1964 0 Ca n'est qu'après, qu'on a découvert qu'il mangeait aussi des journalistes.

Alors ce type de 76 ans dans les années 60 au fond de sa campagne sert a prouver de manière implicite que l'Europe a consommé du chien au même niveau que la Chine ?