Vidéo : Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Posté par Bowane

Un papa se transforme en dinosaure et détruit le gâteau de Pâques.



Vidéo () : Un papa se transforme en dinosaure





Sur le même sujet :

Vidéo : Réunion de famille dans un aéroport Vidéo : Imitation de T-Rex Vidéo : Un papa imite les expressions faciales de sa fille Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 401 Karma: 204 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 2

Le sacrifice au nom de la blague J'adoreLe sacrifice au nom de la blague PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 420 Karma: 315 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 Un gâteau de Pâques ? Je connaissais l'agneau et le chocolat mais pas le gâteau. MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 31 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 C'est drôle de se moquer de personne handicapée ? Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 26 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 1 "Ha Ha" !! "Grave" "drôle" !!! lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 173 Karma: 327 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 1 Purée ! Encore près d'un mois à tenir... GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 179 Karma: 351 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 C'est tristouille... MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 269 Karma: 146 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 @MisoukErizo Tu veux dire que tu considères que les dinosaures sont des personnes handicapées ? C'est cruel de dire ça à des créatures qui ont dominé le monde durant plusieurs centaines de millions d'année, soit bien plus que la race humaine ! Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 244 Karma: 389 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 2 Jamais au grand JAMAIS tu ne fais ça chez moi ! Au nom de l'humour ou quoi ou qu'est-ce ... ou ne GASPILLE PAS UN GATEAU ! Shared Je m'installe Inscrit le: 23/5/2009 Envois: 102 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 ça m'a rendu hyper triste MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 31 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0 @MacacaM J'en sais rien, je vois pas de dinausore là, et je n'ai pas parlé d'eux MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 269 Karma: 146 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 3 @MisoukErizo La fille demande à son père de faire le "dadosaure" donc oui il imite un dinosaure. Mal peut être, mais si la mauvaise imitation était un crime, Canteloup aurait déjà été condamné à la prison à perpétuité ! momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1818 Karma: 1084 Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0

J'ai pleuré pour le gâteau Je veux sortir!!! Semaine 5 du confinement, jour 3: Aujourd'hui j'ai vu quelqu'un imiter un dinosaure devant ses filles hilares et détruire un gâteau.J'ai pleuré pour le gâteauJe veux sortir!!! te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 64 Karma: 221 En ligne ! Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques Re: Un papa se transforme en dinosaure pour Pâques 0

@MacacaM

si la mauvaise imitation était un crime, Canteloup aurait déjà été condamné à la prison à perpétuité !

Mais...mais...mais... tu as trop raison

C'est à se demander comment il peut prétendre au titre d’imitateur !! Citation :Mais...mais...mais... tu as trop raisonC'est à se demander comment il peut prétendre au titre d’imitateur !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.