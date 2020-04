Vidéo : Un chien avec les fausses dents de son maître Posté par Skwatek

Un petit chien a volé les fausses dents de son maître.







Vidéo (27s) : Un chien avec de belles dents





Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5556 Karma: 2198 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 0 De plus belles dents que moi. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 917 Karma: 808 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 0 il a un chien souriant ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2256 Karma: 4924 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 1 CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13828 Karma: 16476 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 3 angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 259 Karma: 327 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 0 Et le maître a volé un groin... Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1203 Karma: 861 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 1 Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3306 Karma: 4877 En ligne ! Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 0 Je suis sur que les dentiers anglais sont 30% plus chers que les dentiers français, tellement ces rosbifs ont de grandes dents Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11424 Karma: 9204 Re: Un chien avec les fausses dents de son maître Re: Un chien avec les fausses dents de son maître 1 C'est dégueulasse mais faut reconnaître que j'ai rigolé à pleines dents.