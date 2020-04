Vidéo : Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Posté par Koreus

Sur un balcon, un homme a une envie soudaine de photographier sa femme.



Vidéo (19s) : « Chérie, souris pour la photo ! »





Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3854 Karma: 4090 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 1 Il y a des confinements plus durs que d'autres. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 867 Karma: 953 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 2 @Remkage Pour lui c'est devenu très dur, très ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3390 Karma: 13973 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 2 C'est pas sympa... Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1079 Karma: 667 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 0 @Remkage

@MrRiendutout



Épisode de Seinfeld ou les 4 font un pari sur qui pourra s'abstenir le plus longtemps.

Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 385 Karma: 640 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 4 Est ce que c'est dans cette situation qu'on peut dire qu'il y a du monde au balcon ?



@Barbatos C'est pas sympa, c'est drôle. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 916 Karma: 808 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 1 l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est un moyen discret pour mater...

Faut juste faire attention à prendre réellement une photo en s'assurant que les filles à l'arrière soient cachées sinon c'est mort ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13827 Karma: 16474 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 0

@stero

l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est un moyen discret pour mater...

Faut juste faire attention à prendre réellement une photo en s'assurant que les filles à l'arrière soient cachées sinon c'est mort !



Surtout quand on habite à cet étage. Citation :Surtout quand on habite à cet étage. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 485 Karma: 856 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 0 Comment il est mort le mec s'il se fait cramer ! Mort, mort, mort ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7767 Karma: 5129 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 0



Elle aussi a une belle vue, qu'est-ce que vous croyez ^^ MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 947 Karma: 1226 Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme Re: Un homme a une envie soudaine de photographier sa femme 0 Elle habite peut-être pas Laval.