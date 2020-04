Vidéo : Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Posté par Koreus

Une fille est victime d'un accident en voulant sauter par-dessus un banc.



Vidéo (7s) : Une fille saute par-dessus un banc (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Faire du catch avec un banc (Fail) Vidéo : Une gymnaste se casse les deux jambes Vidéo : Jen tourne sa jambe à 180 degrés Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2248 Karma: 2725 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 1 elle aurait du RESTER CHEZ ELLE ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6567 Karma: 2825 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 Sur Koreus aussi parfois on se prend des ban... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3391 Karma: 13976 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 2 J'ai beau être matinal... j'ai mal... kikafarce Je m'installe Inscrit le: 26/2/2011 Envois: 394 Karma: 240 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 La vignette me suffit, je regarde pas... Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 140 Karma: 449 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 1 Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 245 Karma: 402 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 1 J'ai mal à son genou ! :'( roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1004 Karma: 2701 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 Je m’attendais à une bonne grosse fracture, elle a eu du bol d'avoir les os solides. Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 105 Karma: 74 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 1 Arghh je me suis décroisé les ligaments du genou quand j'avais 15 ans avec la même technique sauf que le banc était en plus gelé. Je suis tombé direct dans les pommes après tellement la douleur était forte. C'était place des vosges à Paris. Souvenir souvenir... dans tous les cas je reste toujours perplexe de voir les "amis" morts de rire quand un des leurs se fait super mal. _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2269 Karma: 2502 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 Aïe le genou Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2370 Karma: 1096 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 @Metamec Des fois tu rigoles, car tu ne sais pas que c'est "grave" lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 754 Karma: 438 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 Vous navigateur est trop vieux Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5557 Karma: 2199 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 Dur , pauvre banc CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13829 Karma: 16480 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 AAAAAHHH !!! C'est atroce... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4860 Karma: 4597 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 @kikafarce

J'ai commis l'erreur de regarder; je le regrette. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 900 Karma: 497 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 hormis le fait que j'ai mal pour elle, autant je me pose une question de pourquoi prendre tant d'élan, si c est pour foutre son pied sur le banc, et ne pas le passer d'un coup... là je ne vois pas. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2257 Karma: 4925 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 faut voir le bon coté des choses ; elle bougera pas de chez elle un p'tit moment ... tricksyer Je m'installe Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 112 Karma: 170 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 j'ai les mains moites en regardant ca.... Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 207 Karma: 241 Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 C'est safe ou pas ? dans le doute je ne clic pas x) pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 250 Karma: 212 En ligne ! Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 merci de mettre un âme sensible sur cette vidéos.



j'ai mal ....par empathie LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1187 Karma: 178 En ligne ! Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc Re: Une fille essaie de sauter par-dessus un banc 0 @Hendalith Nan, du tout ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.