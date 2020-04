Vidéo : Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions d’Emmanuel Macron ? Posté par Kilroy1

Durant les allocutions d’Emmanuel Macron, une « vélotypiste » écrit les sous-titres grâce à un clavier syllabique.



Vidéo (2mn5s) : Vélotypiste pendant les allocutions d’Emmanuel Macron





Sur le même sujet :

Vidéo : Un faux interprète en langage des signes (Cérémonie Mandela) Vidéo : Poutine sans voix pendant un discours Vidéo : Moment de solitude pour Macron Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1150 Karma: 1584 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 16 Je ne comprends pas cette situation.

Le discours n'est pas improvisé. Il est rédigé à l'avance. Le Président utilise même un prompteur.

Du coup comment se retrouve t on à devoir essayer de taper le texte en temps réel pour le diffuser à l'antenne?

18 commentaires Auteur Conversation Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1208 Karma: 874 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 3 BFM c'est mort je cliquér éré rér érrr pas Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1150 Karma: 1584 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 16 Je ne comprends pas cette situation.

Le discours n'est pas improvisé. Il est rédigé à l'avance. Le Président utilise même un prompteur.

Du coup comment se retrouve t on à devoir essayer de taper le texte en temps réel pour le diffuser à l'antenne? trollkien Je viens d'arriver Inscrit le: 15/4/2020 Envois: 1 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 Mmmm intérêt de faire appel à ce métier lorsque on récite mot pour mot le prompteur, ce qui fait qu'on a juste a balancer le texte du prompteur sur l'écran de Madame Michu ?! verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 338 Karma: 475 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 1 Nebinaf Pour donner l'illusion que c'est un discours improvisé. Pour donner l'illusion que c'est un discours improvisé. Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 409 Karma: 482 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 3



Voila le clavier de plus près et un thread twitter de quelqu'un qui est vélotypiste

https://twitter.com/miilaure/status/1238210723676852224 Voila le clavier de plus près et un thread twitter de quelqu'un qui est vélotypiste aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6163 Karma: 624 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 Je me faisais la même réflexion Nebinaf ton VDDessous apporte une réponse crédible néanmoins Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25915 Karma: 13206 En ligne ! Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 2 Intéressant.



Mais comme dit plus haut, je m'interroge de l'utilité de passer par ça sachant que le discours est écrit à l'avance. Y avait une interprétation qui disait que c'était pour renforcer le lien président-telespectateur. Ça reste qu'une interprétation. Moi je trouve ça juste stressant et relou à suivre. C'est perturbant Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 82 Karma: 487 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 1 Du coup la boite qui fabrique les claviers, elle en fait une dizaine et les employés peuvent retourner se confiner 5 ou 10 ans. MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 32 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 @Plougaden ou soit elles font des claviers normaux aussi en même temps Couyon Garçon un Pastis Inscrit le: 18/7/2018 Envois: 51 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 Je remarque qu'ils ont des écrans gaming ^^ Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1192 Karma: 2452 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0



https://10fastfingers.com/typing-test/french



à vos scores allez pour la peine : Test de vitesse de frappe pour tout le monde !à vos scores gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 160 Karma: 162 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 1

@Nebinaf

Je ne comprends pas cette situation.

Le discours n'est pas improvisé. Il est rédigé à l'avance. Le Président utilise même un prompteur.

Du coup comment se retrouve t on à devoir essayer de taper le texte en temps réel pour le diffuser à l'antenne?



Il parait que c'est un effet de style, pour donner la sensation que le discours est plus humain, moins préparé à l'avance.

J'aime pas, c'est manipulateur comme intention.



On sait qu'il y à un prompteur comme c'est dit dans cette vidéo à 1m52





Discours Corona : Je décrypte la gestuelle d'Emmanuel Macron - Analyse #13 Citation :Il parait que c'est un effet de style, pour donner la sensation que le discours est plus humain, moins préparé à l'avance.J'aime pas, c'est manipulateur comme intention.On sait qu'il y à un prompteur comme c'est dit dans cette vidéo à 1m52Discours Corona : Je décrypte la gestuelle d'Emmanuel Macron - Analyse #13 Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 23 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0

@Nebinaf

Je ne comprends pas cette situation.

Le discours n'est pas improvisé. Il est rédigé à l'avance. Le Président utilise même un prompteur.

Du coup comment se retrouve t on à devoir essayer de taper le texte en temps réel pour le diffuser à l'antenne?



- éviter une quelconque fuite

- permettre des corrections de dernières minutes

- laisser au président, seul, le dernier mot sur son discours juste avant l'antenne Citation :- éviter une quelconque fuite- permettre des corrections de dernières minutes- laisser au président, seul, le dernier mot sur son discours juste avant l'antenne ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 28 Karma: 85 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 edit Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 19 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 Pour faire des conf sur Skype en ce moment, le système de sous-titres auto marche très fort !



Bon maintenant faut que macron me passe un appel Skype pour essayer avec lui ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 28 Karma: 85 Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 @Nebinaf La vélotypie est aussi employée lors de colloques, congrès et meetings politiques. Un certain nombre de personnes sourdes et malentendantes regrettent cependant que le procédé ne soit pas automatique et surtout de bonne qualité lorsqu'il est utilisé6.



Cette technique a également été utilisée lors d'une intervention télévisuelle d'Emmanuel Macron le 12 mars 2020, le président ne souhaitant pas communiquer son texte à l'avance pour rester libre de le faire évoluer durant l'allocution7.



Wikipédia walden Je viens d'arriver Inscrit le: 30/4/2015 Envois: 55 En ligne ! Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0 Paye ton taf, à devoir se taper tous les discours de Macron x) Dur,dur.. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 691 Karma: 790 En ligne ! Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... Re: Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions... 0

@Lebowsky89

allez pour la peine : Test de vitesse de frappe pour tout le monde !



https://10fastfingers.com/typing-test/french



à vos scores :D



26MPM

Frappes (128 | 0) 128

Précision 96.24%

Mots corrects 21

Mots incorrects 0



C’est pas facile à 2 doigts sur tablette! Non je ne cherche pas d’excuses... Citation :26MPMFrappes (128 | 0) 128Précision 96.24%Mots corrects 21Mots incorrects 0C’est pas facile à 2 doigts sur tablette! Non je ne cherche pas d’excuses... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.