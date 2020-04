Vidéo : « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauchemar Posté par Zertyy

Un jeune couple décide de faire une randonnée romantique à la montagne, mais le bonheur va virer au cauchemar...



Vidéo (6mn59s) : Wild Love





Yurexa Je viens d'arriver Inscrit le: 11/3/2016 Envois: 32 Karma: 82 Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... 0 Ah bordel je m'attendais à tout sauf à ça !

Je jure je ne m'approche plus d'une seule marmotte de ma vie ! silonac Je suis accro Inscrit le: 29/1/2005 Envois: 1357 Karma: 99 Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... 2 Pas encore vu mais ça a l'air tout mignon. je vais montrer ça aux gosses à leur réveil. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 617 Karma: 206 En ligne ! Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... 0 Un mélange entre les lapins crétins (des grimaces et des cris tout le temps parce que c'est rigolo visiblement) et happy tree friends (le faussement mignon mais en fait non).





Tout ce que je déteste.







Ça m'ennuie de commenter négativement un travail de plusieurs mois, mais franchement j'ai perdu 7 minutes pendant lesquelles j'ai vainement espéré que la fin allait tout rattraper. pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 190 Karma: 125 Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... 0 Je ne verrai plus jamais les marmottes de la même manière...

Super génial. lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 174 Karma: 327 En ligne ! Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... Re: « Wild Love », une randonnée romantique vire au cauch... 0 Wow, quel résultat. J'imagine difficilement la somme de compétence et de boulot.

Je juge difficilement la somme de compétence et de boulot.

Après... le côté gore, spa mon truc, dommage.