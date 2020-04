Vidéo : L'atterrissage d'urgence d'un avion Piper PA-28 sur une autoroute (Québec) Posté par Skwatek

L'atterrissage d'urgence d'un avion Piper PA-28 sur une autoroute près de Saint-Augustin-de-Desmaures, au Québec.







Vidéo () : Atterrissage d'un avion sur une autoroute





Sur le même sujet :

Vidéo : Amerrissage d'urgence d'un avion Vidéo : Un avion Cessna 210 atterrit sans train principal Vidéo : Un avion atterrit avec un parachute Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2648 Karma: 8412 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 12 Même d’un avion ça colle au cul. Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 141 Karma: 456 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 5 Et tout ça sans hausser le ton. Personne n'a Piper mot.

13 commentaires Auteur Conversation Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 141 Karma: 456 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 5 Et tout ça sans hausser le ton. Personne n'a Piper mot. Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 78 Karma: 318 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 1 J'ai d'abord cru à un avion de ligne, puis à un planeur en jouet, puis j'ai compris. Et j'ai dit waw. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2648 Karma: 8412 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 12 Même d’un avion ça colle au cul. Capitaine_Achab Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 11 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 3 Entre les lampadaires et les panneaux de direction, chapeau ! SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 293 Karma: 522 En ligne ! Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 1 on aura bientôt des voitures volantes, certain sont déjà prêt dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1344 Karma: 5723 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 0

@Capitaine_Achab

Entre les lampadaires et les panneaux de direction, chapeau !



Ouais... c'est d'ailleurs pour ça que ce genre d'atterrissage d'urgence est excessivement rare.



Barrières, ponts, panneaux, lampadaires, et surtout circulation... ! tout ça fait qu'atterrir sur une autoroute est plutôt une situation de dernier recours.

Un avion de ce type peut parfaitement se poser dans l'herbe d'un champ, d'autant plus que l'autoroute en question semble en être entourée.







J'ai l'impression que le mec s'est cru dans un film et risque inutilement la vie d'autrui (et la sienne).

Un expert qui puisse expliquer la décision du pilote ? Citation :Ouais... c'est d'ailleurs pour ça que ce genre d'atterrissage d'urgence est excessivement rare.Barrières, ponts, panneaux, lampadaires, et surtout circulation... ! tout ça fait qu'atterrir sur une autoroute est plutôt une situation de dernier recours.Un avion de ce type peut parfaitement se poser dans l'herbe d'un champ, d'autant plus que l'autoroute en question semble en être entourée.J'ai l'impression que le mec s'est cru dans un film et risque inutilement la vie d'autrui (et la sienne).Un expert qui puisse expliquer la décision du pilote ? JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 738 Karma: 739 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 2 Ca nous est tous arrivé, quand t'as envie de pisser, tu es prêt à t'arrêter n'importe où...

Saleté de vessie ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1799 Karma: 2876 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 1 Est-ce que doubler un voiture sur la troisième file est une infraction ? Et par en-haut ? asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2562 Karma: 401 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 1 Pas mauvais, le pilote, pour se poser entre 2 portiques sans toucher personne...

Il pense même à se ranger sur la droite à la fin, ce qui n'est pas toujours le cas des chauffeurs dont le véhicule (qui ne vole pas, lui !) a un problème...

Bref, chapeau à lui. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3395 Karma: 13993 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 0 J'aurais aimé voir ça depuis la bagnole qui lui est collée au cul, ça a dû être encore plus impressionnant. asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2562 Karma: 401 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 1 @dylsexique

Expert, sûrement pas, mais s'il se pose ailleurs, adieu le train d'atterrisage, l'avion et peut-être ses occupants. Les voitures ont bien réagi, il y a pas mal de feux de détresse allumés sur la vidéo et si on n'est pas dans la lune, on lève naturellement le pied si on voit un avion essayant de se poser devant soi. En plus, une fois l'avion rangé, il reste une file aux voitures pour passer. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2354 Karma: 1465 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 0 @WeWereOnABreak



je me suis dit exactement pareil



les deux cons qui lui collent au cul, c'est quoi le but là... tu te dis que le mec va aller plus vite ? Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 514 Karma: 984 Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... Re: L'atterrissage d'urgence d'un avion Pi... 0 Vous navigateur est trop vieux



eh oui c'est moi, Fantomas..



(commentaire spécial vieux) eh oui c'est moi, Fantomas..(commentaire spécial vieux) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.