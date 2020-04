J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6408 Karma: 3470

Re: Pas si facile de donner des cours pendant le confinement Re: Pas si facile de donner des cours pendant le confinement 0







KissCool Le lapin et le chasseurs





@Aldebaran



Ben non, cette fois c'est le chasseur qui a gagné. La pauvre. Comment perdre toute crédibilité.KissCool Le lapin et le chasseursBen non, cette fois c'est le chasseur qui a gagné.