Vidéo : Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Posté par LeCromwell

Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie pendant le confinement.



Vidéo (2mn53s) : JCVD's Day Out





Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5570 Karma: 2200 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 1 Toujours la, il se fait plaisir s'il veut avec ces conneries , il a bien raison Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 490 Karma: 857 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 Qu'il est con ce JCVD Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41422 Karma: 16713 En ligne ! Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 1 C'est le boss ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1083 Karma: 676 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 Muscles from Brussels! MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 871 Karma: 959 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 Quelqu'un sait comment il touche encore assez de tune pour payer sa villa alors qu'il fait plus rien le ninja belge ? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 512 Karma: 663 En ligne ! Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 3 Pas compris. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 737 Karma: 653 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0

@Mandryk

Pas compris.



En même temps, Y a-t-il quelque chose a comprendre ? C'est JCVD quoi ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3322 Karma: 4895 En ligne ! Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @MrRiendutout il fait plus rien...c est vite dit. Deja je suppose qu il y a les droits. Et puis le mec meme quand il fait une serie B C Ou Z, il touche pas le smic..c est pas comme nous qu on touche 11 euros 20 de l heure... momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 132 Karma: 356 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 1 c'est moi ou il a prit un peu pendant le confinement JCVD ??? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1140 Karma: 2602 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0

@Mandryk

Pas compris.

C'est JCVD alors quoi qu'il fasse on l'applaudira. Mental Dalmatiens Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 101 Karma: 344 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0

@MrRiendutout

Quelqu'un sait comment il touche encore assez de tune pour payer sa villa alors qu'il fait plus rien le ninja belge ?



Tu connais le principe des royalties ? Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1194 Karma: 2453 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 1



Mais non, c'était simplement une poubelle sur la vignette je pensais qu'il serait sorti dans un sorte de tank.Mais non, c'était simplement une poubelle shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 118 Karma: 135 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @momo57 Au début j'ai cru qu'il cachait quelque chose sous sa jacket. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5570 Karma: 2200 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @MrRiendutout







Il me semble aussi qu'aux USA il a investi dans une chaîne de salle de fitness bien a l'américaine . De pas sa renommée a l'époque . Talounet Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 11 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 au moins il ne se prend pas la tête C'est con mais j'adoreau moins il ne se prend pas la tête MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 871 Karma: 959 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @Loom-



Dac merci, je suis pas le mec, du coup j'voulais savoir si il continuait toujours la télé ou le cinoche aldolebo Je m'installe Inscrit le: 1/10/2016 Envois: 126 Karma: 81 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @MrRiendutout Pour établir son classement, le magazine People With Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement.



D'après les calculs, l'acteur-entrepreneur pèserait près de 245 millions d'euros. Outre ses gains professionnels il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl. Il possèderait également plusieurs restaurants à Bruxelles (dont la chaîne « Chez l'gros Jean-Claude »), un club de Football à Bruxelles, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements « Van Damme Séduction » ainsi qu'un parfum « L'eau de Jean-Claude », autant de succès financiers. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 871 Karma: 959 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @Mental non MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 871 Karma: 959 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @aldolebo oh mais je viens de voir, on dit qu'il est le mieux payé de 2020 le salaud :') aldolebo Je m'installe Inscrit le: 1/10/2016 Envois: 126 Karma: 81 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 @MrRiendutout J'ai été surpris aussi par sa richesse et ses activités, sous ses airs un peu fous, ça a l'air d'être un très bon entrepreneur Format_c Je m'installe Inscrit le: 25/11/2004 Envois: 210 Karma: 187 Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie Re: Jean-Claude Van Damme fait une petite sortie 0 Il a un certain sens de l'auto dérision