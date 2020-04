Vidéo : 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées respectives Posté par Skwatek

Cette animation met en scène 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées respectives.



Vidéo (2mn4s) : Comment les pays mènent leurs guerres





Sur le même sujet :

Vidéo : Des rires contre les bombes (Syrie) Vidéo : Pourquoi les armes françaises ne tuent pas de civils ? (HOTU) Vidéo : Guerre froide entre termites et fourmis Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Scraps Je m'installe Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 184 En ligne ! Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 Putain de non de Zeus, génial ! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 142 Karma: 289 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 C'est rigolo la guerre PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 150 Karma: 392 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 Génial, j'adore! excellent rendu Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 79 Karma: 318 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 Animation magnifique, idée originale et ton humoristique maîtrisé, le tout sur un sujet grave... Y a rien à redire je crois. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3247 Karma: 719 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 L'animation est magnifique je trouve !



Par contre, le lecteur vidéo de @Koreus ne fonctionne pas chez moi (problème avec Viméo ?). blobby Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2010 Envois: 47 Karma: 98 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 j'ai vraiment trouvé ça superbement bien fait, avec de l'humour et une animation géniale! Vraiment du super bon boulot. J'ai particuli_rement aimé l'américain, c'est tellement ça Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 159 Karma: 670 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 1 Curieux qu'on ait pas eu la France avec un drapeau blanc ! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6602 Karma: 2837 En ligne ! Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 Je ne suis pas spécialiste ; du coup j'ai vu à 50% des américains, puis 50% d'autres pays plus exotiques.

A part le thème de la guerre qui ne me plait pas, tout le reste est vraiment époustouflant ! Je n'arrive pas à imaginer comment il est possible de réaliser une telle animation, même par ordinateur.

Chapeau. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3396 Karma: 13995 En ligne ! Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0 Ekozz s'attendait à la même chose )



Et puis si je peux me permettre une petite critique, y a un petit amalgame entre ceux qui ont l'air de rebelles Islamistes mais qui sont présentés comme "Iraq". C'est quand même pas vraiment la même chose. M'enfin... C'est techniquement très bien fait... je m'attendais à voir les français se rendre, vu que c'est la blague internationale, mais visiblement non. (Apparemment, @s'attendait à la même choseEt puis si je peux me permettre une petite critique, y a un petit amalgame entre ceux qui ont l'air de rebelles Islamistes mais qui sont présentés comme "Iraq". C'est quand même pas vraiment la même chose. M'enfin... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3328 Karma: 4899 Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 1 On imagine bîen une intro pour un jeu du genre d Advance Wars.Belle trouvaille Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 491 Karma: 856 En ligne ! Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... Re: 10 pays avec une image stéréotypée de leurs armées re... 0



Juste dommage qu'il n'y ait quand même pas la France, ç'aurait pu être drôle ! Super bien fait !Juste dommage qu'il n'y ait quand même pas la France, ç'aurait pu être drôle ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.