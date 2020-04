Auteur Conversation

SeyoS

SeyoS

Bah franchement ! Il faut une bonne formation pour tomber comme ça sans se faire mal !

_hans

_hans

J'ai bien aimé la chute.

kogoro

kogoro

1:55 tout le monde l'a reconnu. Il est donc cascadeur now. Yamakasiiiiiiiii !

Chewbacca91

Chewbacca91

On dirait Sinok des Goonies

On dirait Sinok des Goonies



Cette miniature...On dirait Sinok des Goonies

goyo_pagaille

goyo_pagaille

enfin une vidéo qui en fout plein la gueule !!!

poiuytreza525

poiuytreza525

J'ai mal au nez rien que de voir ça !

