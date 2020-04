Vidéo : Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDonald's (Luxembourg) Posté par Koreus

Un énorme bouchon au restaurant McDonald's de Foetz, au Luxembourg, pour la réouverture du drive.



Vidéo (34s) : Bouchon au McDrive





Vidéo : Une immense queue pour faire ses courses (Californie) #coronavirus Vidéo : Recharger sa Tesla pendant Thanksgiving Vidéo : Longue file de voitures au drive d'un McDo pour Noël Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation schnapss Je masterise ! Inscrit le: 1/7/2005 Envois: 4086 Karma: 1037 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 2 Une certaine part de l'humanité est incapable de changer... roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1006 Karma: 2705 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 @schnapss Amen mon frère.

Hmmm me taperais bien quelques nuggets. jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 2 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 2 Pendant un moment je pensais que les gens allaient peut être voir la planète autrement et que le confinement pourrait au moins changer un peu le monde ... en fait non (de plus si c'est pour se taper 1 heure de queue et qu'une fois chez toi manque 2 frites et le burger supplémentaire franchement ça vaut pas le coup ...je me comprend ) tomdsign Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 84 Karma: 88 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 Plus stupide que la stupidité ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 371 Karma: 2205 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 1 Alors j'suis pas client McDo mais quand même, je peux comprendre qu'on ait envie d'un McDo... par contre j'arrive pas à comprendre qu'en voyant 40 voitures devant soit on se dise "ok tant pis, je vais faire 1h de queue, totally worth it".



(et l'autre truc que je comprends pas, mais peut-être aussi parce que je suis pas client McDo, c'est d'aller à McDo en sortant du confinement d'une maladie qui est plus virulente chez les obèses et diabétique... le rapprochement me semble pourtant pas trop compliqué à faire) PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 425 Karma: 315 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 "Vite, vite chérie, habille les gosses, on peut de nouveau manger du McDo !!!"

Pauvre Humain que nous sommes...

@Mopimoi "je peut comprendre qu'on ait envie d'un McDo" Heu... Non, non. Envie de voir les tiens, ok. Envie de prendre l'air, ok. Mais ne sors pas cette incongruité. Mérite-toi mieux.

ps : Déjà, c'est "je peuX"

Pauvre Humain que nous sommes...



@Mopimoi "je peut comprendre qu'on ait envie d'un McDo" Heu... Non, non. Envie de voir les tiens, ok. Envie de prendre l'air, ok. Mais ne sors pas cette incongruité. Mérite-toi mieux.



maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 68 Karma: 362 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 1 J'ai trop hâte de voir toutes les grosses queues à la fin du confinement, envoyez vos vidéos FireAddiction Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 287 Karma: 175 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0

@maxbren

J'ai trop hâte de voir toutes les grosses queues à la fin du confinement, envoyez vos vidéos

Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 35 Karma: 87 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 Ce que la vidéo ne dit pas c'est que la file d'attente c'est pour le Burger King derrière le McDo Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 371 Karma: 2205 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 1

@PseudoPris

Heu... Non, non. Envie de voir les tiens, ok. Envie de prendre l'air, ok. Mais ne sors pas cette incongruité. Mérite-toi mieux.



Heu.... Si, si. Je peux comprendre que cette envie de McDo existe, même si je n'y suis pas moi-même soumis.

Je sais que l'être humain est faible et que ses addictions (au sucre, au gras, aux pubs) sont fortes... du coup, je peuX comprendre.



Citation :

@PseudoPris

ps : Déjà, c'est "je peuX"

marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 300 Karma: 447 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 On les retrouvera dans les queues d'Eurodisney... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6060 Karma: 1482 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0

On te l'a fait pas à toi

Merci pour cette analyse éclairée Alors bien sur Mc Do = horreur absolue donc on a tous les commentaires bien convenus



Citation :

@schnapss

Une certaine part de l'humanité est incapable de changer...

On te l'a fait pas à toi



Citation :

@tomdsign

Plus stupide que la stupidité !

PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 425 Karma: 315 Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... Re: Un énorme bouchon au drive d'un restaurant McDon... 0 Mopimoi Stalker ? [Tape dans Google]... "Stalker est un mot anglais qui peut se traduire par « admirateur »".

Ha super, merci.

