Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1195 Karma: 2457

Re: Un présentateur météo de la BBC joue le générique de ... 4 Belle batterie et bon petit niveau !

Bref Sympa ce moment un peu décalé.

Bref Sympa ce moment un peu décalé.



Il a du bon ce confinement quelque part. On voit un peu les gens dévoiler leurs personnalités. (Même avec les collègues en télé-travail en visio par exemple) ça a un côté plus naturel. Ça change des façades aseptisées qu'on a l'habitude de voir (ou d'afficher) depuis des années.