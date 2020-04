Vidéo : Un chien a trouvé un endroit confortable pour dormir Posté par Tchairo

Un chien a trouvé un endroit confortable près de sa maitresse.



Vidéo (14s) : Un chien bien calé





Moi je vois 2 chiennes !

Moi je vois 2 chiennes !

Ils s entendent comme chien et chatte...

Moi je vois 2 chiennes !

Le confinement me crée certains manques

Pour continuer sur ta lancée ! Huehuehue

(Bon à chaque fois que je fais de l'humour gras, je me tape des downvotes, mais tant pis !)

Pour continuer sur ta lancée ! Huehuehue

(Bon à chaque fois que je fais de l'humour gras, je me tape des downvotes, mais tant pis !)



Pour continuer sur ta lancée ! Huehuehue



(Bon à chaque fois que je fais de l'humour gras, je me tape des downvotes, mais tant pis !)

Une vie de chien...

En même temps il a raison c'est la meilleure place.

le chien sont attirés par les odeurs corporelles....

chacun ses tendances

la chance

Il a l'air d'avoir la tête dans le cul ce pauvre chien...

C'est pas beau de fourrer son nez dans ses affaires.

Ça serait quand même plus confortable si ça ne remuait pas autant !



