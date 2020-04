Vidéo : Odette Jouve récite le poème provençal « La Mamé »

Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2652 Karma: 8450

Re: Odette Jouve récite le poème provençal « La Mamé » Re: Odette Jouve récite le poème provençal « La Mamé » 0 Merci pour ce moment suspendu, qui nous rappel que beaucoup de mamé et papé meurt dans la solitude la plus atroce en cette période.

J’ai été élevé dans le respect de ses parents et de ses anciens. Même s’ils perdent la boule, sont spéciaux et parfois odieux, l’âge n’excuse pas tout certes mais nous seront, pour beaucoup, à leurs place un jour.