Vidéo : Une femme teste ses cours de self defense avec son mari Posté par Koreus

Elle demande à son mari de l'attaquer pour tester ce qu'elle a appris à son cours de self defense



Vidéo (48s) : Tester ses cours de self défense avec son mari





Prend des cours de self defense... commence par attaquer en premier...

Logique.



Logique. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 724 Karma: 905 En ligne ! Re: Une femme teste ses cours de self defense avec son mari 6 En complément, voici un ex-combattant MMA (et danseur étoile) qui débunke les pseudo-cours de self-defense :



MMA Fighters try Women's Self-Defense techniques



Il en a fait une série de vidéos, je vous les met pas toutes ^^









EDIT : que les féministes se rassurent, c'est pas une question de sexe du coach ou des élèves mais bien de la qualité des cours. Malheureusement, il me semble qu'il y a beaucoup de pseudo-cours de self-défense dispensés à un public féminin qui s'avèrent être peu efficient (pour être gentil) voire complètement absurde en situation de combat réel, complètement caricatural. Le truc ressemble alors à de la chorégraphie pour hollywood au mieux, impossible à faire en situation réelle. De nombreuses vidéos s'amusent alors à les débunker ces pures arnaques.



Les femmes qui veulent apprendre le combat et le self-defense, c'est tout à leur honneur mais elles méritent mieux que ces arnaques bonnes pour se rassurer jusqu'au jour où on se retrouve démuni en situation réelle parce qu'on a appris de la merde.



On peut être une femme et formée correctement au combat, et être une vraie coach en self-défense. C'est juste qu'il faut se renseigner un peu, et apprendre des pro et pas des coachs gymnastes ou aérobic lambdas qui tiendraient pas quelques secondes en combat réel. Tout comme pour se soigner, il vaut mieux faire confiance aux médecins et scientifiques qu'aux gourous.



Ça ne remplace pas l’entraînement, mais quitte à regarder du coaching en vidéo hein, autant prendre un combat MMA, c'est déjà beaucoup plus sérieux :



Ronda Rousey vs Holly Holm



Et encore, les combats MMA ont des règles même s'ils sont les plus proches des combats réels, là-où en réel en légitime défense, il y a pas de règle si on est agressé(e) : tirer les cheveux, tordre les doigts, frapper les yeux, etc. La seule règle est ta survie. Mais les combats MMA ou de boxe montrent déjà des bases sur comment se positionner et garder sa mobilité face à l'adversaire... mais ça reste de la vidéo. Il faut s'inscrire dans un club de combat et s'entraîner, et avoir le mental comme dit Chewbacca91 ci-après. C'est juste quitte à regarder des vidéos de combat pour visualiser quelques bases, vraiment boycottez les tuto de merde.



Après perso je suis pas pratiquante du tout. J'admire l'effort et le sport, c'est tout. Je ressens pas le besoins d'apprendre le combat, et si je devais combattre je serais plutôt le genre de petite merde à fuir et/ou à poignarder dans le dos dès que possible. Chacun sa technique. x)



D'ailleurs fuir est un vrai pro tip, il est toujours moins risqué de fuir et donner l'alerte quand on est agressé/pris au dépourvu, et ne réserver le combat que si la fuite est impossible.

Bref ! Faut rappeler aussi que le self defense est utile UNIQUEMENT si les mouvements sont répétés tous les jours, à tel point que les mouvements sont automatiques. Et pour en arriver à là... Bon courage.



Aussi, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est l'importance du psycho. La plupart des gens vont se chier dessus face à une agression, quand bien même ils s'y connaissent bien en self defense. Parce que ce sera une situation inédite, parce qu'ils voudront peut être privilégier la fuite plutôt que le combat (ce qui est d'ailleurs la première règle du self defense).



Bref, la vidéo de l'article est très probablement un gentil fake voué à faire sourire. Mais c'est vrai que c'est bon de rappeler qu'un seul cours de self defense ne permettra pas d'utiliser une sorte de magie mystique pour détruire n'importe quel assaillant...



Mental et endurance dans l'effort de tous les jours, et ensuite technique seraient les maitres mots.



C'est intéressant. La petite musique est assez ridicule dans les vidéos de woman self defense d'ailleurs. C'est la même que pour faire une recette ou présenter un vlog...

Bref ! Faut rappeler aussi que le self defense est utile UNIQUEMENT si les mouvements sont répétés tous les jours, à tel point que les mouvements sont automatiques. Et pour en arriver à là... Bon courage.

Aussi, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est l'importance du psycho. La plupart des gens vont se chier dessus face à une agression, quand bien même ils s'y connaissent bien en self defense. Parce que ce sera une situation inédite, parce qu'ils voudront peut être privilégier la fuite plutôt que le combat (ce qui est d'ailleurs la première règle du self defense).

Bref, la vidéo de l'article est très probablement un gentil fake voué à faire sourire. Mais c'est vrai que c'est bon de rappeler qu'un seul cours de self defense ne permettra pas d'utiliser une sorte de magie mystique pour détruire n'importe quel assaillant...

Mental et endurance dans l'effort de tous les jours, et ensuite technique seraient les maitres mots.

Donc si vous êtes face à une agression, fuyez à toute vitesse si vous pouvez haha

Si c'était "Attacking my wife!" le gars finissait direct en prison. Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 28 Re: Une femme teste ses cours de self defense avec son mari Re: Une femme teste ses cours de self defense avec son mari 0 MiseEnScène/20 tonupman Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2017 Envois: 56 Re: Une femme teste ses cours de self defense avec son mari Re: Une femme teste ses cours de self defense avec son mari 0 exemple typique de la dangerosité de ses cours de "self défense"..

exemple typique de la dangerosité de ses cours de "self défense"..

Ayant pratiqué des sports de combat, l'enseignement principal est d'éviter le combat hors, dans ses cours, on apprend rien à pars des enchaînement au ralentis, qui donne l'impression de pouvoir maîtriser toutes les situations et qui amène a oublier toute notion de réel danger en cas de vrai attaque.. comme la.. elle a cru bouger le mastodonte sérieusement?!

Je me suis toujours demandé pourquoi il existait des catégories de poids en arts martiaux. Je crois avoir un début de reponse...

Double post désolé du coup je vais pas le gacher... le saviez vous. Leo Ferré a quitte sa femme à cause de son chimpanzé...cette dernière ne supportait pas que Leo considére le singe comme un membre de sa famille et quand celui ci s est blessé, elle l a fait abattre sans avertir Leo Ferre.