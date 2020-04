Jeux : Green Posté par Wiliwilliam

Green, un genre de Hoshi Saga like en flat design

Pouvez-vous rendre l'écran complètement vert dans les 25 niveaux? Chaque niveau possède sa propre logique.



GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 373 Karma: 829 Re: Green Re: Green 3 J'y croyais plus aux jeux sur Koreus CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13862 Karma: 16549 Re: Green Re: Green 0

Edit Niveau 15 : je sens que ça va être addictif ce jeu Le dernier jeu remontait à 2016 Edit Niveau 15 : je sens que ça va être addictif ce jeu



momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1830 Karma: 1086 Re: Green Re: Green 1

Oui!!! Un nouveau jeu sur Koreus!!! Je suis allé jusqu'au numéro 3. Qui fait mieux?

Edit: mais c'est vachement bien en plus! Ca fait du bien de se mettre au vert!

Edit: 16

Edit: mais c'est vachement bien en plus! Ca fait du bien de se mettre au vert!

Edit: 16

Edit: Fini aussi!!! Et mince, j'ai pas bossé...

tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2252 Karma: 2741 Re: Green Re: Green 0 un genre de Hoshi Saga like en flat design

Citation :oué c'est pas faux !

dasli Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 27 Re: Green Re: Green 1 Oh un jeu ! Faut faire ça plus souvent sur Koreus, comme à l'époque Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30202 Karma: 8680 Re: Green Re: Green 1 VICTOIRE! Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 478 Karma: 539 Re: Green Re: Green 0 @Wiliwilliam

Pareil, mais j'ai bien galéré sur le 24!

@Wiliwilliam

Pareil, mais j'ai bien galéré sur le 24!