Vidéo : Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Posté par Surzurois

Un homme fait une danse avec ses mains et un effet miroir, et le rendu est vraiment sympa !





Vidéo (59s) : Danse des mains avec un effet miroir





Vidéo : Une tête de serpent avec deux mains chante « Trust in Me » Vidéo : Nouvelle danse des bras par Nadim Cherfan Vidéo : Elle fait danser ses doigts (Finger-tutting)

Jeanoulou
Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir
J'étais pas bien à certains moments, j'avais l'impression de voir une araignée...

Baba-Yaga
Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir
!! ALERTE ARACHNOPHOBE !!

Capitaine_Achab
Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir
Woooow... On se croirait dans la série "Hannibal" et ses moment d'hallucinations ^^'

FireAddiction
Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir
C'est très beau, avec un peu plus de moyens techniques ça pourrait totalement passer dans un clip musical...

Tramb
Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir

Hallucinant, pas mal de boulot avant j'imagine. C'est vraiment sympa à voir, et oui j'ai vu une araignée plusieurs fois, ou un facehugger aussi ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 429 Karma: 312 Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir 0 Très beau et très destabilisant à la fois. J'en aurais bien pris plus.



Comme dit @FireAddiction pourquoi ne pas en faire un clip "officiel" complet ? braaavo Je viens d'arriver Inscrit le: 9/4/2014 Envois: 54 Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir 0 C'est pas possible il a combien de mains lui ? LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 259 Karma: 245 Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir 0 RIPLEY!!!! Ya des Facehugger partout!!! Viens me passer ça au lance flammes! ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 710 Karma: 588 Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir 0 Bon, ben ça y est, les Aliens sont arrivés sur Terre. RIP Ripley. themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 153 Karma: 245 Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir Re: Une danse hypnotique des mains avec un effet miroir 0

C'est très beau, avec un peu plus de moyens techniques ça pourrait totalement passer dans un clip musical...

Souvenir des débuts de l'internet moderne





Daft Hands - Harder, Better, Faster, Stronger