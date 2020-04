Vidéo : Un chien de traineau fait la grosse commission pendant une balade (Norvège)

Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2010 Envois: 82

Re: Un chien de traineau fait la grosse commission pendan... Re: Un chien de traineau fait la grosse commission pendan... 0 Pour avoir été guide de chiens de traineau je vous donne mon son de cloche...

Les passagers sont des crétins qui n'ont pas écouté les instructions et qui dans ce cas ont eu énormément de chance.

Quelque soit la place du chien dans l'attelage,il faut surveiller pour s'arrêter dès qu'un chien fait ses besoin...

La raison est que tous les autres chiens peuvent s'arrêter également et le traineaux dans ce cas passe carrement sur eux...

Donc on explique bien a tous les "conducteur" d'avoir le pied sur le frein au vncas ou ceci arrive pour ne pas blesser les chiens.

La prouesse du chien qui a l'air marrante... est surtout motivée par la peur de se prendre un traineaux avec 2 touristes donc en gros plus de + 150kg.

Croyez moi... ca peux etre rapidement catastrophique...