Vidéo : Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Beach (États-Unis) Posté par Djoach

Un groupe de dauphins « lumineux » nage au large de Newport Beach, en Californie.







Vidéo (1mn23s) : Dauphins lumineux à Newport Beach





Sur le même sujet :

Vidéo : Dauphins au port de Cagliari (Coronavirus) Vidéo : Accident de voiture et spectacle de lumières Vidéo : Bioluminescent Forest Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 740 Karma: 662 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Il y a des pays où une fois par an ils deviennent rouge et s'éteignent... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6068 Karma: 1494 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 C'est magnifique ! comme irréel ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21143 Karma: 17096 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Pourquoi ça tombe toujours sur des gens qui savent pas filmer ? Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 506 Karma: 894 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Ben voyons. On va maintenant nous faire croire que c'est naturel et que c'est à cause du plancton. Ce foutage de gueule. On sait très bien que ce sont des dauphins qui se sont échappés d'un labo' russe. Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 183 Karma: 185 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 c'est féérique, ça me fait penser à certains posters dans les années 80, la lune, les palmiers, les dauphins... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4879 Karma: 4616 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Pour avoir ramé de nuit en Méditerranée, je confirme; c'est assez féerique. kikafarce Je m'installe Inscrit le: 26/2/2011 Envois: 395 Karma: 243 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 C'est la bande annonce du futur "Avatar 2" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3352 Karma: 4928 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Deja à la base,un dauphin c est hyper ringard...alors si ils commencent a faire du tuning...Dolphin'Touch AquaSportWilly SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 301 Karma: 542 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 avec un peu d'alcool on croirait avoir vu des sirènes Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 15 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Walter & Jesse sont sur un bateau ... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 959 Karma: 1241 Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Je schtroumpf que c'est très schtroumpf les dauphins schtroumpf.



Schtroumpfé :

Le schtroumpf Confischtroumpf. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1406 Karma: 1237 En ligne ! Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... Re: Un groupe de dauphins lumineux au large de Newport Be... 0 Gudevski

Pi? Pi, c'est toi?

Pi? Pi, c'est toi? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.