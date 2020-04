Vidéo : Une oie se prend un fil électrique en plein vol Posté par Koreus

Une oie se prend un fil électrique en plein vol et tombe sur une route.



Vidéo (12s) : Oie vs Fil électrique





Vidéo : Une oie électrocutée par une ligne électrique (Michigan) Vidéo : Une oie fait la loi avec deux alpagas Vidéo : Trois chiens guident des oies dans un cerceau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2939 Karma: 7185 En ligne ! Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 2 Au moins elle est au courant des dangers maintenant alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6651 Karma: 2850 En ligne ! Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 1 C'est bien le choc physique qui sonne l'oiseau, et pas du tout de décharge électrique.

Il eut fallu que l'oie touche deux fils pour que l'électricité jouât un rôle. cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 281 Karma: 294 Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 0 Sur le coup j'ai bien cru qu'il allait pas dire "Whaaat the fuck...". InsertCoin Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2020 Envois: 2 Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 0 Oie de phoque!!! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 507 Karma: 897 Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 2 Oh la pauvre spam-h Je m'installe Inscrit le: 17/10/2008 Envois: 165 Karma: 82 Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 0 What the duck! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1122 Karma: 868 En ligne ! Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol Re: Une oie se prend un fil électrique en plein vol 0

@spam-h

What the duck!

@spam-h

What the duck!

C'est pas un canard.