Vidéo : « Man 2020 », la nature profite du confinement

Quand l'humain n'est pas là, la nature danse. Une version 2020 de l'animation « Man » réalisée 2012.



Vidéo : Trois manchots dans la ville Vidéo : Les serpents pendant le confinement Vidéo : Dauphins au port de Cagliari (Coronavirus)



Afficher le spoil Et la chute montre bien que la nature qui reprend ses droits ne va pas durer longtemps. On va atteindre des pics de consommation quand le déconfinement aura lieu. Bien vu cette suite ! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 509 Karma: 905 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0



@CrazyCow Oui les animaux sont sortis pour qu'on leur foute encore plus sur la gueule par la suite (j'aimerais avoir tort!) Animation très cool à regarder ! J'aime bien le style 'cup heads'.Oui les animaux sont sortis pour qu'on leur foute encore plus sur la gueule par la suite(j'aimerais avoir tort!) boomer901 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/8/2013 Envois: 78 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 1

Il n'y a pas de réunion annuelle des ours polaires où ils discutent de leur avenir en tant qu'espèce. Notre impact sur le monde cause la disparition d'espèce pour nous, mais pour les animaux il s'agit de la disparition d'individus. De plus la nature "primaire" n'existe plus beaucoup et la main de l'homme a fait son oeuvre en beaucoup d'endroit du globe. Nos champs, nos forêts, nos montagnes, on y intervient beaucoup pour préserver notre vision de la nature. Alors qu'au fond si demain tout disparaissait ce serait "naturel". Si la terre redevenait un gros cailloux inerte dans le vide spatial ce serait naturel. In fine ce que l'on tente de préserver c'est l'homme et l'écosystème qui l'entoure.



Cela ne minimise pas notre responsabilité mais je m'ennuie en cette période de confinement alors je partage mes pensées



Au fond la nature n'existe que parce qu'on la conceptualise.Il n'y a pas de réunion annuelle des ours polaires où ils discutent de leur avenir en tant qu'espèce. Notre impact sur le monde cause la disparition d'espèce pour nous, mais pour les animaux il s'agit de la disparition d'individus. De plus la nature "primaire" n'existe plus beaucoup et la main de l'homme a fait son oeuvre en beaucoup d'endroit du globe. Nos champs, nos forêts, nos montagnes, on y intervient beaucoup pour préserver notre vision de la nature. Alors qu'au fond si demain tout disparaissait ce serait "naturel". Si la terre redevenait un gros cailloux inerte dans le vide spatial ce serait naturel. In fine ce que l'on tente de préserver c'est l'homme et l'écosystème qui l'entoure.Cela ne minimise pas notre responsabilité mais je m'ennuie en cette période de confinement alors je partage mes pensées fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 308 Karma: 766 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0 Je vous conseille à tous de regarder ses autres vidéos (p.ex In The Fall) Ahh Steve CuttsJe vous conseille à tous de regarder ses autres vidéos (p.ex In The Fall) lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 182 Karma: 329 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0 Nous aussi les humains on danse. Mais quand on le fait, certains souhaitent leur mort, juste 3 articles avant. yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 145 Karma: 79 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0 Comme le Coronna et dans la chanson : On est encore la ! Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 89 Karma: 72 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0 sa en di long sur la societer Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3359 Karma: 4938 Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement Re: « Man 2020 », la nature profite du confinement 0 De là à dire que l Homme est une catastrophe naturelle il n y a qu un pas.