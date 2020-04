Vidéo : Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chien errant Posté par -Flo-

Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chien errant qui trouve une manière, avec ses moyens, de le remercier pour son geste. Moment poignant de fraternité homme-animal.





Vidéo () : Un homme offre son repas à un chien errant





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien de traineau fait caca pendant une balade Vidéo : Une chienne joue au volley-ball Vidéo : Un chien bien calé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 162 Karma: 162 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 1 Ce film va servir de contre-pub pour des années à venir... Ce chien a bien compris ce qu'est cette malbouffe sur laquelle les humains salivent tant...Ce film va servir de contre-pub pour des années à venir... Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4759 Karma: 4105 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 2 On a trouvé la réincarnation de Jean-Pierre Coffe _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 106 Karma: 455 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 0 Moi j'aime bien le concassé de poussins pané. bulubuluplopplo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/7/2017 Envois: 23 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 0 logique, on donne pas un burger à un chien.

Il aurait dû lui donner un bout de viande. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3360 Karma: 4938 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 0 Oooh non!!! Je crois bien que j aurais pleuré...moi j aimes bien le Mc Do!!! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1009 Karma: 2706 Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... Re: Un homme se prive de son repas pour l’offrir à un chi... 0 Quoi ?

Tu n'as plus de sauce curry ?

Pas de soucis mon vieux... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.