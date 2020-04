Vidéo : Des passants sauvent le conducteur d'une voiture qui coule dans le lac de Neuchâtel (Suisse) Posté par LeFreund

Vidéo impressionnante du sauvetage in extremis du conducteur d'une voiture qui a fini sa course dans le lac de Neuchâtel, en Suisse. Des promeneurs se sont jetés à l'eau pour sauver le conducteur quelques secondes avant que la voiture ne coule complètement. Chapeau à eux ! (No comment par contre pour les commentaires des gens...)



Vidéo (2mn18s) : Sauvetage du conducteur d'une voiture dans le lac de Neuchâtel





Sur le même sujet :

Vidéo : Sauvetage in extremis d'une femme dans un appartement en feu (Courbevoie) Vidéo : Sauvetage d'un homme dans le Rhône par Myriam Fogel (Lyon) Vidéo : Sauvetage d'une mère et son enfant bloqués dans une voiture à l'eau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Leptyx Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 247 Karma: 259 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 J'espère pour lui qu'ils ont aussi sauvé son attestation TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 33 Karma: 86 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 @Leptyx En suisse, on peut se promener et sortir comme on veut. On est pas un état totalitaire tout de même (troll) Leptyx Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 247 Karma: 259 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 @TheChemist arf au temps pour moi:p auto7audio Je viens d'arriver Inscrit le: 5/9/2014 Envois: 14 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 L'eau est apparement a 15 en ce moment, bravo a ces passants dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2260 Karma: 4927 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 1 TheChemist et visiblement , où vous voulez aussi !

et visiblement , où vous voulez aussi ! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1677 Karma: 948 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 @TheChemist

Non on ne peut pas sortir et se promener comme on veut mais oui c'est plus cool qu'en France.

je n'arrive pas à voir la vidéo,quelqu'un d'autre à ce problème? Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 878 Karma: 1122 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 La vitesse à laquelle la voiture est engloutie, impressionnant ... c’était moins une Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 951 Karma: 533 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 @avalon471 Tu vas sur le viewer Facebook, et tu la verras. Ni youtube ni Koreus ne fonctionne pour le coup.



Ceci dit je me pose la question de comment elle a fait pour arriver à ce niveau. Y a pas de mer en Suisse, (meme s ils ont eu les meilleurs marins au mondeà) donc je me pose la question d'une eventuelle dérive vu qu il n y a pas de route à ce niveau Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 549 Karma: 964 Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 Cette voiture qui flotte pendant 107ans sans soucis, et qui se met brusquement à couler d'un coup, c'est quand même bizarre.



Après, il est étonnant aussi ce conducteur : il avait fait un malaise ? Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 442 Karma: 936 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 Elle doit surement couler d'un coup parce que quelqu'un à réussi à ouvrir la portière poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2026 Karma: 389 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Turbigo Je m'installe Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 148 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0

Ceci dit je me pose la question de comment elle a fait pour arriver à ce niveau. Y a pas de mer en Suisse, (meme s ils ont eu les meilleurs marins au mondeà) donc je me pose la question d'une eventuelle dérive vu qu il n y a pas de route à ce niveau



Très juste, c'est d'ailleurs Auguste Piccard (un Suisse, donc) qui a ouvert les grands fonds marins grâce aux bathyscaphes.



Ceci-dit, il y a quand même un ministère de la Marine en Suisse. C'est pas parce que l'eau n'est pas salée qu'ils peuvent pas avoir de bateaux ! Citation :Très juste, c'est d'ailleurs Auguste Piccard (un Suisse, donc) qui a ouvert les grands fonds marins grâce aux bathyscaphes.Ceci-dit, il y a quand même un ministère de la Marine en Suisse. C'est pas parce que l'eau n'est pas salée qu'ils peuvent pas avoir de bateaux ! Infame_ZOD J'aime glander ici Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5760 Karma: 6314 En ligne ! Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... Re: Des passants sauvent le conducteur d'une voiture... 0 Ce coffre arrière qui troll à la fin. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.