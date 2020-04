Vidéo : Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Posté par Kilroy1

Un bateau semble voler au-dessus de l'océan Pacifique au large de Mount Maunganui, en Nouvelle-Zélande.



Vidéo (18s) : Mirage avec un bateau





Sur le même sujet :

Vidéo : Mirage avec un iceberg Vidéo : Le bateau volant AirFish 8 Image : La Sutro Tower par temps de brouillard ressemble à un vaisseau fantôme Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1657 Karma: 2672 Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 0 Effet assez fréquent en bord de mer mais toujours agréable à voir. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3364 Karma: 4938 Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 2 Ben quoi? C est le Hollandais Volant. Je vois pas le probleme... Rubens Je m'installe Inscrit le: 19/12/2007 Envois: 119 Karma: 135 Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 0 Il s'agit d'un mirage supérieur qui survient lorsque l'air proche du sol est plus froid qu'en hauteur. Le gradient thermique de l'atmosphère est alors dirigé vers le haut et l'air est refroidi au niveau du sol : la température croit avec l'altitude sur une certaine distance. L'image de l'objet peut être inversée ou non, parfois déformée par la convection de l'air, et sera au-dessus de l'objet réel.



Wé ou alors il est juste sur l'eau du fond qui est plus claire xD Citation :Wé ou alors il est juste sur l'eau du fond qui est plus claire xD poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2027 Karma: 399 Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 0 C'est surtout filmé n'importe comment. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7882 Karma: 19564 En ligne ! Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 0 Vidéo qui prouve au gros bêtas que les petits bateaux qui vont sur l'eau ont des ailes, car si ils n'en avaient pas ils ne voleraient pas Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4886 Karma: 4620 Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique Re: Un bateau volant au-dessus de l'océan Pacifique 0 Explication plus que vaseuse : c'est un vaisseau extra-terrestre et rien d'autre. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.