Vidéo : À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de bois ? Posté par Alex333

À quoi ressemble une annonce d'Emmanuel Macron sans langue de bois à propos du confinement ?



Vidéo () : Annonce de Macron sans langue de bois





Auteur Conversation Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 39 Karma: 104 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 tiens j'ai du loupé cette intervention moi...

Quelqu'un a une vidéo de l'intervention dans sa totalité ?

Quelqu'un a une vidéo de l'intervention dans sa totalité ? tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 754 Karma: 366 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 1 A un moment donné, j'ai cru que c'était Sarkozy qui se cachait derrière ce montage SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 303 Karma: 547 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 pour du tiktok c'est pas mal

si macron pouvait etre direct et sans langue de bois comme dans cette video bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 873 Karma: 293 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 Ha? C'est pas ce qu'il avait dit? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2953 Karma: 7204 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 Je propose un bingo dans les commentaires, les mots clés sont : Dr Raoult, Chloroquine, Gilets Jaunes, Attestation.



Bon jeu! zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1166 Karma: 497 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 Vérité ou non, ça sens mauvais pour eux de toute façon.

Autant jouer carte sur table. verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 341 Karma: 478 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 1 Ils interdisent les plages et les balades en forêts alors qu'il n'y a personne à cette époque de l'année et aucune promiscuité, par contre ça ré-ouvre les écoles, les transports en commun...



On dirait qu'ils se surpassent pour nous pourrir la vie. eiffel Je viens d'arriver Inscrit le: 18/5/2016 Envois: 100 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 @LeFreund tu as oublié le point godwin 39-45 / n**i ^^ ricolh Je masterise ! Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 2669 Karma: 392 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 Ah tiens je ne savais pas que même les allocutions du président était en vidéo verticale... mais où va le monde lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 183 Karma: 329 Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... Re: À quoi ressemble une annonce de Macron sans langue de... 0 Bonne qualité du doublage : synchro, intonations qui correspondent aux gestes.

