Vidéo : Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de parler avec sa voix off Posté par LeCromwell

Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de commenter en parlant avec sa voix off.



Vidéo () : Une journaliste parle avec sa voix off





Sur le même sujet :

Vidéo : « Ils enterrent des Pokémon » Vidéo : Jürgen Klopp est troublé par la voix « érotique » du traducteur Vidéo : Andrew Anthony la voix d'EA Sports Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2356 Karma: 1480 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 11 j'en peux tellement plus de ces dialogues M6 là... si j'ai bon souvenir ils ont commencé à parler comme ça dans capital





avec leurs magnifiques :







"SEULEMENT VOILA :" plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 799 Karma: 1268 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 9



Et là c'est le drame (Arte Radio) Ça m'a rappelé ce reportage qui était déjà passé sur Koreus :

11 commentaires Auteur Conversation cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 334 Karma: 83 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 2 pas mal!...j'ai souris erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2356 Karma: 1480 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 11 j'en peux tellement plus de ces dialogues M6 là... si j'ai bon souvenir ils ont commencé à parler comme ça dans capital





avec leurs magnifiques :







"SEULEMENT VOILA :" plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 799 Karma: 1268 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 9



Et là c'est le drame (Arte Radio) Ça m'a rappelé ce reportage qui était déjà passé sur Koreus : marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 302 Karma: 449 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 Ce n'est pas france 3 et groland qui ont inventé et popularisé cette façon de parler? moonrise Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 8 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 1 Je zappe direct, peut importe le sujet. Atroce cette voix poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2031 Karma: 414 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 1 Ça me fatigue ce genre de vidéo. nickolastovitch Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2020 Envois: 2 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 quel rapport avec du journalisme ?.... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3371 Karma: 4951 En ligne ! Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 Si on parle de voix...j aimerais maudire ceux qui m ont fait passer du côté de la V.O dans les films ou series. Plus moyen de regarder en version française. Merci..(notamment The Big Bang Theory...) larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 584 Karma: 865 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 Une bonne élocution aide les malentendants



Par contre Xavier de Moulins il nous place des "virgules" au milieu, de nul part dans presque toutes ses, phrases.



Ah et Guillaume Séchet pour la météo sur BFMTV le matin, avec ma femme on l'appelle Vomito, il déglutit avec difficulté, dur le matin au réveil ^^ snipe960 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/3/2015 Envois: 15 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 Elle doit péter des plomb quand elle entend sa voix le matin... belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 297 Karma: 250 Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... Re: Quand une journaliste ne peut pas s'empêcher de ... 0 le pire, c'est la voix off du gars qui fini toujours ses phrases en plus grave avec un "e" qui traine souvent à la fin… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.