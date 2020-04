Vidéo : La simulation d'un écran tactile en vidéo Posté par Tchairo

Un homme simule l'utilisation d'un écran tactile à travers une vidéo.



Vidéo () : Simulation d'un écran tactile





SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 304 Karma: 554 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 5 ces bruitages de haute qualité

19 commentaires Auteur Conversation Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 221 Karma: 337 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 La vidéo ne fonctionne pas sur Koreus. sethyel Je m'installe Inscrit le: 3/1/2012 Envois: 385 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 3 https://instapiks.com/media/B_UatXdH4st

Nouveau lien de la vidéo x)



SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 304 Karma: 554 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 5 ces bruitages de haute qualité roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1010 Karma: 2708 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 3 SoreN



Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7890 Karma: 19591 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 Vous navigateur est trop vieux Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3410 Karma: 14068 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 1 C'est sacrément bien fait, quand même !



Dommage la fin, c'est pas cool qu'il lui tire dessus ! Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 16 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 @Moi_le_pape C'est une simulation. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 135 Karma: 355 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 Domage ... Moi j'aurais fait bien d'autres choses avec elle et son pantalon déjà déboutonné... Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 444 Karma: 941 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 3

@momo57

Domage ... Moi j'aurais fait bien d'autres choses avec elle et son pantalon déjà déboutonné...

Ta gueule Citation :Ta gueule momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 135 Karma: 355 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 @Wasab_II très charmant langage ... très chatié.. avec tellement d'humour...

Monsieur doit être une personne délicieuse... sonneper Je viens d'arriver Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 13 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 1

@Wasab_II

Citation :

@momo57

Domage ... Moi j'aurais fait bien d'autres choses avec elle et son pantalon déjà déboutonné...

Ta gueule



Finalement, qui est le plus vulgaire des deux ? Citation :Finalement, qui est le plus vulgaire des deux ? faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 119 Karma: 274 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 Vraiment superbe vidéo. Beau boulot. Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 29 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 1

C dans l'air : Entrainement de l'armée malienne qui simule le bruit des armes !! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 135 Karma: 355 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 @sonneper En plus, désolé, mais je ne vois pas ou est la vulgarité de noter une touche stylistique pour le moins étrange..

Mais bref, passons Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7890 Karma: 5213 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 1

@momo57

@Wasab_II très charmant langage ... très chatié.. avec tellement d'humour...

Monsieur doit être une personne délicieuse...

@momo57

@Wasab_II très charmant langage ... très chatié.. avec tellement d'humour...

Monsieur doit être une personne délicieuse...

Vous devriez balayer devant votre porte avant de vous indignez d'une réponse tout à fait appropriée, au passage. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 758 Karma: 454 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 www.instagram.com n'autorise pas la connexion. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1202 Karma: 2487 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 @SoreN Mais tellement ahah ! Ca m'a fait pensé à





Scène bruitée à la bouche - La Cité de la Peur larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 585 Karma: 865 Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0 Bien réalisé totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1678 Karma: 187 En ligne ! Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo Re: La simulation d'un écran tactile en vidéo 0

@momo57

@sonneper En plus, désolé, mais je ne vois pas ou est la vulgarité de noter une touche stylistique pour le moins étrange..

Mais bref, passons





Bah rien t'es juste un obsédé doublé d'un gros beauf ,rien de grave



Bah rien t'es juste un obsédé doublé d'un gros beauf ,rien de grave

Ouga bouga, moi homme ,elle femme, moi voir bouton ouvert, zizi tout dur