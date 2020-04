Vidéo : Apprendre le français avec des phrases trompe-oreilles sur Google Traduction Posté par Tchairo

Il n'est pas facile d'apprendre le français avec des phrases trompe-oreilles sur Google Traduction.



Vidéo (1mn35s) : Le français avec des phrases trompe-oreilles sur Google Traduction





Waugh228 Je m'installe Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 7

C'est nul Homer Simpson La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1610434 C'est nul Homer Simpson



Tetrapilectom Je viens d'arriver Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 1 If six saws saw six cypres, six hundred and six saws saw six hundred and six cypres... Crazy-13 Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 1 c'est dingue tous ses mots qui se disent de la même manière qu'on a. _Spo0n_ Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 2 C'est la base du rap français actuel Scruffy Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 @_Spo0n_ ouais ouais hein hein DougyT Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 Ca vaut pas "Si mon tonton tond ton tonton ton tonton sera tondu". jordanditko Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 ça me fait pensé a cette conf tedX

La faute de l'orthographe | Arnaud Hoedt Jérôme Piron | TEDxRennes surcouf53 Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 Si six scies scient six citrons, six cent scies scient six cent citrons ! logique non ? Variel Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 À remarquer que la trad est à l'envers.



(Gogole Trad affiche la langue-source à gauche et la langue-cible à droite.)

asm63 Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 1

@Crazy-13

c'est dingue tous ses mots qui se disent de la même manière qu'on a.



@Crazy-13

c'est dingue tous ses mots qui se disent de la même manière qu'on a.

Mouais, on doit pouvoir faire la même chose avec beaucoup de langues. Il suffit d'un bon dictionnaire d'homonymes.Genre traduire en anglais « Deux heures moins deux aussi », ou « Salut je haut œil ». Oui je sais ça ne veut rien dire, mais dans leurs exemples, les phrases ne veulent rien dire non plus. Et j'ai juste cherché 2 minutes. Koreame Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0

No nude the suck them.







No nude the suck them.

corent2 Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 1

Citation : English is weird... but it can be understood through tough thorough thought, though. L'anglais a d'autres bizarreries. Baba-Yaga Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 C'est très redondant Alex333 Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 Ton thé t'as t'il ôté ta toux ? Mooshkipet Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 ils ont oublié "vair" Minimarket Re: Apprendre le français avec des phrases trompe-oreille... 0 Facile, et pourtant il n'arrive même pas à répéter un mot correctement.