Vidéo : Un homme frappe dans ses omoplates Posté par Koreus

Cet homme est capable de frapper dans ses omoplates. A part faire le malin en soirée, je ne crois pas qu'il y ait une grande utilité



Vidéo (14s) : Frapper ses omoplates





zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1098 Karma: 1165 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 3 S'il fait ça suffisamment vite il pourra voler. Konoe Je masterise ! Inscrit le: 14/5/2010 Envois: 2806 Karma: 73 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 0 Ca sent surtout le pet foireux si tu veux draguer avec ça. Asmodeus Je suis accro Inscrit le: 19/2/2014 Envois: 1985 Karma: 871 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 1



Encore plus stable que celle là

Ça peut servir à s'accorcher à la barre du métro, et à nous la navigation à deux mains sur smartphone, et puis les mains restent propres !Encore plus stable que celle là Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7895 Karma: 5228 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 1

A chacun son talent ^^ Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1346 Karma: 1735 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 0



Palmashow - J'aime quand ça claque La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2173928 Palmashow - J'aime quand ça claque SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 306 Karma: 576 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 0

Vous navigateur est trop vieux j'ai une sensation désagréable dans le dos en regardant cette vidéo Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 163 Karma: 690 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 3 Vous navigateur est trop vieux



@Ekozz Merci, j'avais besoin de me laver les yeux après l'excrément de tiktok que je viens de voir. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 20 Re: Un homme frappe dans ses omoplates Re: Un homme frappe dans ses omoplates 0 Je me demande pourquoi j'ai essayé de le faire, vu l'utilité...